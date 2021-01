Samsung Digital Cockpit, czyli 49-calowy QLED w samochodzie

Firmy, które znamy głównie z produkcji smartfonów, kart graficznych czy chociażby oprogramowania, coraz częściej spoglądają w kierunku motoryzacji. Wyjątkiem nie jest tutaj Samsung.

Samsung Digital Cockpit 2021

Koreańczycy pochwalili się swoim najnowszym osiągnięciem, które może znaleźć zastosowanie w samochodach przyszłości. Samsung Digital Cockpit w wersji 2021, to ewolucja rozwiązania pokazanego na targach CES 2018, które łączy doświadczenie Samsung Electronics w telekomunikacji, półprzewodnikach i technologiach wyświetlaczy z doświadczeniem firmy HARMAN w dziedzinie motoryzacji.

Jak podkreśla sama firma, podczas projektowania jednym z głównych celów było zapewnienie użytkownikom samochodu wygodnego dostępu do rozrywki, a także do łączności z całym światem. Otrzymujemy więc ogromny, mający aż 49 cali wyświetlacz QLED, a także wysokiej jakości system audio.

Mobilne biuro na kołach

Jak będziemy wykorzystywać czas podczas poruszania się autonomicznymi samochodami? Według Samsunga nie tylko na rozrywkę, ale również na pracę. W związku z tym, ważnym aspektem nowego cyfrowego kokpitu było zapewnienie odpowiednich narzędzi, pozwalających na pracę biurową.

Samsung Digital Cockpit obsługuje więc wideokonferencje, a także różne oprogramowanie, w tym chociażby narzędzia do edycji wideo. Czyżby świetne rozwiązanie dla YouTuberów? Niewykluczone, że tak.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Co ciekawe, na pokładzie znalazła się również rozszerzoną wersja usługi Samsung Health, którą możemy kojarzyć przykładowo ze smartfonów południowokoreańskiej firmy. Tak, samochód przyszłości ma również dbać o zdrowie pasażerów.

Usługa, znana jako Automotive Samsung Health, analizuje stan zdrowia pasażerów przed wejściem do samochodu. Regularnie monitoruje również poziom stresu i dostosowuje oświetlenie, zapach lub muzykę wewnątrz pojazdu. Ponadto, analizując wzorce snu i ruchu powiek, usługa może sprawić, że kierowca pozostaje czujny na drodze.

Wnętrze pełne ekranów

W projekcie Samsung Digital Cockpit uwagę zwracają przede wszystkim zastosowane ekrany. Największy z nich, wspomniany już 49-calowy QLED, stanowi serce całego systemu. To właśnie on służy przede wszystkich do wyświetlania różnych treści, zarówno tych związanych z pojazdem, jak chociażby różnego rodzaju rozrywki. Tak, powinien on świetnie sprawdzić się podczas oglądania ulubionego serialu na Netfliksie.

Poniżej umieszczony jest drugi wyświetlacz, który oprócz wyświetlania ważnych informacji, może posłużyć do obsługi pojazdu. Kolejny ekran, zapewniający zbliżoną funkcjonalność, umieszczony jest z tyłu i przeznaczony jest dla pasażerów. Jeśli taki zestaw nam wciąż nie wystarcza, to następny wyświetlacz znalazł się na kierownicy. Tak, dobrze czytacie – według Samsunga to dobre miejsce na dotykowy ekran.

Kilka dodatkowych funkcji

Samsung wspomina jeszcze o zaawansowanym systemie kamer 360 stopni. Dostarcza on obraz, który powinien być pomocny podczas parkowania. Dodatkowo, dzięki oprogramowaniu, rozpoznawane są różnie obiekty wokół samochodu – np. inne pojazdy i piesi.

Z kolei umieszczony w górnej, środkowej części przedniej szyby wyświetlacz Floating Window przedstawia kierowcy szereg przydatnych informacji. Obejmuje to m.in. wgląd w otoczenie pojazdu, a także sygnalizację świetlną, znaki drogowe i dane o pogodzie.

Dodatkowo, na zewnątrz pojazdu, dokładniej na przodzie, znajduje się jeszcze jeden ekran. Według założeń, ma on umożliwiać kierowcom wyświetlanie komunikatów dla pieszych lub innych kierowców.

Trzeba przyznać, że Samsung Digital Cockpit przedstawia się interesująco i futurystycznie. Należy jednak pamiętać, że mamy do czynienia tylko z koncepcyjnym projektem, który raczej nie szybko znajdzie zastosowanie w samochodach.