Samsung 860 Evo – test 2 TB kombajnu

Dysk Samsung 860 Evo zagościł w naszych domach (albo biurach) na początku 2018 roku – co oznacza, że ten dysk jest już na rynku prawie 2 lata. Dlaczego w takim razie wziąłem na warsztat produkt, który przez ten czas powinien się “zestarzeć”?

Powodów jest kilka:

po pierwsze – nadeszła pora na moje małe prywatne testy tego modelu,

po drugie – warto zobaczyć, jak ten dysk radzi sobie z naszymi danymi w jego 2-letniej pracy (poszukamy opinii konsumentów),

po trzecie (i najważniejsze!) – ten dysk (a dokładnie dwa dyski) zostanie wykorzystany do specjalnie wyznaczonego zadania. Jakiego? O tym dowiecie na końcu tego materiału.

Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić was do spędzenia wspólnie kilku minut przy, mam nadzieję, miłej lekturze.

Suche fakty

Zacznijmy wpierw od najprzyjemniejszej części każdej recenzji, czyli suchych danych od producenta:

interfejs: SATA 6 Gb/s,

format: 2,5″ (6,8 mm),

deklarowany odczyt maks. 550 MB/s,

deklarowany zapis maks. 520 MB/s,

deklarowany IOPS – odczyt 98 000,

deklarowany IOPS – zapis 90 000,

deklarowany pobór prądu: średni: 2,2 W, maksymalny: 3,2 W,

wytrzymałość: 1,5 mln godzin,

kontroler: Samsung MJX (8-kanałowy),

kości pamięci: Samsung TLC V-NAND,

pamięć podręczna: Samsung 512 MB LPDDR4,

wymiary: 100 x 69,85 x 6,8 mm,

waga: 50 g,

zastosowane technologie : AES-256, S.M.A.R.T., TRIM, Garbage Collection, WWN, DevSLP,

gwarancja: 5 lat (TBW – 300 TB).

Jak zapewne zauważyliście, brakuje tutaj dwóch informacji – o pojemności testowanego dysku oraz jego cenie. Jako że dysk (a raczej dyski) będzie wykorzystywany w specjalnie przeznaczonym dla siebie zadaniu – pojemność pojedynczego dysku w moich rękach to 2 TB (tak, łącznie daje nam to 4 TB SSD). Cena, ah ah – cena tych dysków nigdy nie była niska. Aktualnie wersję 2 TB jesteśmy w stanie zdobyć w kwocie 1469 złotych. Czy jest ona adekwatna? Przekonajmy się!

Nim przejdziemy dalej, warto wspomnieć o pewnym elemencie, który mnie martwił. Kości, jakie zastosowane zostały w tym modelu, to TLC V-NAND. Dlaczego nie MLC? Bo te drugie możemy znaleźć w jego (dysku) droższym bracie bliźniaku – Samsungu 860 Pro. Ale patrząc po opinii konsumentów, moje negatywne pierwsze myśli zostały szybko rozwiane.

Klient ma zawsze rację!

W jaki sposób dowieść o niezawodności produktu? Oczywiście można wykupić za miliardy złotych monet reklamy w mediach mainstreamowych, Internecie czy innych wynalazkach współczesnej technologii, ale to, że jest o czymś głośno, nie oznacza wcale, że produkt musi być wart swojej ceny.

Najlepiej zawsze weryfikujecie to wy, ludzie, użytkownicy, posiadacze – nieistotne jak się nazwiecie, po prostu wy moi drodzy – osoby użytkujące dany produkt, a po pewnym czasie dzielące się swoją opinią na forach czy innych portalach, pokazujecie, jaki potencjał tkwi w danym produkcie.

Nie inaczej było z Samsungiem 860 Evo. Jak już pisałem wcześniej, model ten jest na rynku prawie 2 lata – w technologii to szmat czasu, więc zdążył wyrobić sobie opinię. Niezłą opinię.

Dzięki wyszukiwarce Google, przygotowałem dla was jeden prosty screen z komentarzami użytkowników z różnych forów zebranych w jednym miejscu. Jeden, dwa, a może nawet cztery testy nie oddadzą takiej mocy głosów, jak ponad 13000 opinii internautów. Jaka ocena końcowa? 4,8 na 5. Not bad Samsung, not bad.

Z własnego doświadczenia

Czymże by była recenzja produktu bez przetestowania go przez recenzenta…?

By tradycji stało się zadość, wziąłem dysk na swój warsztat (jeżeli jesteś ciekaw, jak wygląda moja platforma testowa, kliknij tutaj) i przeprowadziłem na nim szereg testów (oczywiście kilkukrotnie). Wyniki poniżej.

Ahhh, wyniki – ani nie szokują, ani nie zaskakują – szczególnie, że większość z nas przyzwyczaiła się już do szybszych prędkości, ale muszę przyznać jedno – prędkość (czy to w testach syntetycznych, czy w testach użytkowych) jest stabilna jak decyzja Kasi (czyli jak się na coś uprze, to nie odpuści).

Producent deklaruje, że Samsung 860 Evo będzie działał z prędkością odczytu na poziomie 550 MB/s a zapisu 520 MB/s . Prawda jest inna (lubię to mówić) – lepsza! Zapis na poziomie 530 MS/s oraz odczyt 560 MS/s pokazuje tylko i wyłącznie, że producent zostawił delikatny bufor bezpieczeństwa – ale zawsze cieszy oczy wynik, który jest wyższy niż deklarowany!

Na największą pochwałę zasługuje tutaj przesył potężnych plików – specjalnie pod ten test przygotowałem plik o wadzę 118 GB – jak widać po screenach, prędkość stabilnie trzymała się pułapu 500 MB/s ani razu nie zwalniając. Kolejny punkt Samsung.

Tajemnicze wykorzystanie

No dobrze, zapewne kilkoro z was zjada ciekowość do czego mi są potrzebne dwa dyski Samsung 860 Evo w wersji 2 TB? Już spieszę z odpowiedzią.

Do moich (i Kasi) rąk jakiś czas temu dotarł serwer NAS. Żeby w pełni wykorzystać jego potencjał (yeap, jest to NAS przygotowany specjalnie pod dyski SSD), mój wzrok przeszukiwał oferty na rynku potężnych dysków SSD i tak zrodził się pomysł Samsunga 860 Evo. Czy będzie to dobry wybór? O tym przekonam się pewnie za jakiś czas.

Podsumowanie

Jak mogę podsumować produkt, który na rynku już ma wyrobioną opinię? No właśnie nie mogę, bo Wy, drodzy Czytelnicy, zrobiliście to za mnie – ocena 4,8 na 5 to znakomity wynik, z którego firma Samsung powinna być dumna (i zapewne tak jest). Moim zdaniem jest to udany, kompletny produkt, który mnie nie zawiedzie. Czy tak się stanie? O tym przekonam się pewnie w najbliższym roku.

Tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak wystawić mocną ocenę tego dysku i zaprosić was do kolejnego tekstu, który pojawi się jeszcze dziś na łamach Tabletowo.pl – tym razem autorstwa Kasi, a będzie to recenzja wspomnianego wyżej NAS-a wyposażonego w omawiane dyski.

Jako że jest to mój ostatni tekst w 2019 roku – z tej okazji chciałbym życzyć Wam wszystkiego dobrego. Żeby komputery się nie psuły, żeby myszki się nie zacinały, a na sam koniec, by w CS-sie same głowy wpadały. Szczęśliwego Nowego Roku!

9 Ocena (1-10) Plusy opakowanie (tak - na to też zwracam uwagę)

jakość wykonania dysku

znakomite prędkości transferu danych

znakomita wydajność przy realnym użytkowaniu

5 lat gwarancji producenta Minusy cena - mimo wszystko 1 500 zł to dość dużo Dodaj swoją recenzję | Read reviews and comments