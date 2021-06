Samochody Apple widziane na ulicach Lublina, Gdańska i Gdyni. Co jest grane?

Jeśli mieszkamy w Lublinie, Gdańsku lub Gdyni, możemy napotkać białe samochody Apple z zamontowanym na dachu modułem fotograficznym. Firma gromadzi zdjęcia do bazy danych, która później posłuży do ulepszenia Map.

Samochody Apple odwiedzają polskie miasta

Co prawda najbardziej popularną aplikacją z mapami Polski wciąż pozostają Mapy Google, ale nie znaczy to, że nie ma ona żadnej konkurencji. Urządzenia Apple domyślnie wyposażone są w program do nawigacji od giganta z Cupertino. Jednak ustępuje on funkcjami Mapom Google – na przykład nie ma w Polsce działającego odpowiednika Street View. A przynajmniej: na razie nie ma, bo w tej materii zaczęło coś się dziać.

Ulice Lublina, Gdańska i Gdyni przemierzają aktualnie samochody z modułem aparatu sferycznego. Ich karoseria oklejona jest napisami zdradzającymi, że mamy do czynienia z wozami Apple, biorącymi udział w rozwijaniu projektu Kolekcji obrazów dla Map Apple.

Po Lublinie krążą samochody Apple. Osobiście widziałem dwa. Czyżby zwykła aktualizacja map? Może szybka odpowiedz na informacje, że samochody Google wyjechały w Polskę? A może zapowiedź czegoś większego? Posted by Emil Supryn on Monday, May 31, 2021

Na stronie dotyczącej tej inicjatywy, czytamy:

Apple prowadzi na całym świecie badania naziemne z użyciem pojazdów, aby zebrać dane w celu ulepszenia Map Apple i obsługi funkcji Rozejrzyj się. Możemy okresowo znowu odwiedzać niektóre z tych lokalizacji i ponownie gromadzić w nich dane. Dzięki temu nasze mapy są zawsze aktualne i mają wysoką jakość. Apple przeprowadza również badania z wykorzystaniem przenośnych systemów w wybranych strefach dla pieszych (na przykład na niektórych ulicach Londynu, po których nie można jeździć). Niektóre badania dotyczące pieszych przeprowadzane są z użyciem przenośnego urządzenia w plecaku. W ten sposób zbierane są dane, które mogą być używane bezpośrednio w Mapach Apple, na przykład w funkcji Rozejrzyj się. W innych badaniach dotyczących pieszych do zbierania danych w celu ulepszania map wykorzystuje się iPady, iPhone’y lub inne urządzenia. Badania tego typu pozwalają nam ulepszać i aktualizować Mapy Apple w obszarach, w których pojazdy po prostu nie mogą się poruszać. Korzysta się przy tym z tych samych zabezpieczeń prywatności, co w przypadku pojazdów Map Apple.

Jak wynika z opisu, wozy z zestawami kamer odwiedzają polskie miasta, by gromadzić dane do nowej funkcji Map Apple o nazwie Rozejrzyj się. Oferuje ona użytkownikom panoramiczny widok w 360 stopniach różnych miast i lokalizacji. To praktycznie odpowiednik google’owego Street View.

Wozy Apple możemy widywać w różnych miejscach w Polsce aż do końca sierpnia tego roku. Jeśli więc natraficie na samochód Apple w swoim miejscu zamieszkania, będziecie wiedzieć, dlaczego wyjechały na ulice.

Nowe Mapy w iOS 12

Funkcja Rozejrzyj się rozwijana w różnych krajach

Polska nie jest jedynym krajem, w którym auta Apple robią zdjęcia ulic. Poza tym podobny program prowadzony jest w 27 innych państwach. Jeśli jesteśmy ciekawi, czy wóz Apple odwiedzi nasz powiat lub miasto, możemy zapoznać się z rozbudowaną listą na tej stronie. Nie precyzuje ona jednak terminów, w jakich samochody z kamerami odwiedzą naszą okolicę.