Saint’s Row V wciąż w produkcji. Za grę odpowiada deweloper poprzednich odsłon serii

Niedawno dane mi było napisać o ujawnieniu gry Saint’s: Row The Third Remastered, które – choć spotkało się z pozytywnym odbiorem fanów – to niektórzy z nich zdecydowanie ubolewają nad brakiem większej ilości informacji na temat kolejnej, dużej odsłony gry. Następna część Saint’s Row wciąż znajduje się w produkcji, a wydawca postanowił przypomnieć o grze.

Wielkie oczekiwania, mało konkretów

Zapowiedź remastera trzeciej części gry odbiła się echem w internecie, a jeden z niezadowolonych decyzją Deep Silver fanów postanowił wylać swój żal na Twitterze gry. Ku jego zdziwieniu – otrzymał odpowiedź bezpośrednio od osoby odpowiedzialnej za prowadzenie oficjalnego profilu Saint’s Row.

Kolejna, pełnoprawna odsłona serii, wciąż znajduje się w produkcji, a odpowiada za nią studio-matka tej marki – Volition. Nie jest to nic zaskakującego, bowiem fani byliby bardzo niezadowoleni ze zmiany studia prowadzącego prace nad grą, które jak do tej pory świetnie rozumiało ich potrzeby i potrafiło podtrzymać ducha serii.

Zgodnie ze wcześniejszymi doniesieniami wiadomo, że piąte Saint’s Row znajduje się w produkcji od momentu wydania mocno średniego Agents of Mayhem, jest jedynym aktualnym projektem Volition i według przedstawiciela wydawcy gry ma być „świetne”. Więcej szczegółów odnośnie samej gry mamy poznać jeszcze w tym roku.

A new Saints Row game is in development from @dsvolition. The Saints Row: The Third remaster is being done by Sperasoft. — Saints Row (@SaintsRow) April 6, 2020

Co ciekawe, Volition wciąż poszukuje dodatkowych pracowników do produkcji tytułu. Na stronie studia widnieją dwa ogłoszenia o prace na pełen etat w działach design’u i kreatywnym. Oznacza to, że projekt faktycznie żyje i najwyraźniej ma się całkiem nieźle. Okres produkcyjny trwa już prawie trzy lata i możemy być pewni, że deweloperzy będą chcieli za wszelką cenę uniknąć powtórki porażki swojego poprzedniego projektu, który przeszedł przez rynek niemalże bez echa (a przynajmniej nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu) i doprowadził do masowych zwolnień w studiu.

Przyszłość marki Saint’s Row jest mocno niepewna i fanom pozostaje jedynie trzymać kciuki za sukces piątej odsłony serii. Kolejna porażka finansowa może się skończyć dla Volition tragicznie.

