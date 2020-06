„Sabrina” – nadchodzi nowe urządzenie Google z Android TV

Google pracuje nad niewielkim urządzeniem, przypominającym Chromecasta Ultra, które pozwoli na strumieniowe przesyłanie multimediów, a także zapewni dostęp do Android TV.

Chromecast z Android TV

Od dłuższego czasu pojawiają się nieoficjalne informacje o nowym urządzeniu Google. Jego wygląd ma być zbliżony do Chromecasta Ultra, ale funkcjonalność podobno będzie na odczuwalnie wyższym poziomie. Zostanie to osiągnięte dzięki zastosowanemu systemowi operacyjnemu. Dongle ma działać pod kontrolą Android TV w identycznej wersji, jak ta stosowana w przystawkach TV.

Serwisowi XDA Developers udało się zdobyć grafiki, które przedstawiają wspomniane urządzenie. Obecnie jest ono rozwijane pod nazwą kodową Sabrina, ale nie wyklucza się, że na rynku zadebiutuje pod zmienioną nazwą. Możliwe, że będzie należeć do marki Google Nest.

Kolory i dedykowany pilot

Udostępnione grafiki sugerują, że konstrukcja będzie bardziej wydłużona względem okrągłego Chromecasta Ultra. Urządzenie, które do telewizora podłączymy przez HDMI, najpewniej zadebiutuje w przynajmniej trzech kolorach – białym, czarnym i jasnoróżowym.

Poznaliśmy również wygląd pilota, ale tylko jego górną część. Do nawigowania po interfejsie posłuży najpewniej okrąg umieszczony na samej górze. Nie zabraknie przycisków, które pozwolą m.in. na wywołanie Asystenta Google, cofnięcie czy przejście do ekranu domowego. Nie wiadomo, czy pojawią się specjalne przyciski „Netflix” lub „Amazon Prime”, często spotykane na pilotach do Smart TV.

Nie znamy jeszcze wielu ważnych informacji. Po pierwsze, nie wiemy, na jakie podzespoły zdecyduje się Google. Po drugie, nie jest jeszcze znana cena i data premiery nowego urządzenia.

Projekt zapowiada się interesująco

Sabrina, czyli Chromecast z Android TV, może okazać się jedną z ciekawszych propozycji na rynku. W końcu urządzenie zostanie wydane przez Google, co zapowiada dobre wsparcie i sprawne aktualizacje systemu operacyjnego. Dodatkowo, otrzymamy niewielki sprzęt, nie potrzebujący dodatkowej, sporej przestrzeni obok telewizora.

Możliwe, że to zapowiedź przyszłości wszystkich Chromecastów. Google może z nich zrobić sprzęt z Android TV, co pozwoli na dotarcie z własną platformą do wielu nowych użytkowników, którzy nie posiadają Smart TV lub nie są zadowoloni z oprogramowania zainstalowanego na telewizorze.

źródło XDA Developers