Na rynku PC zapowiada się powtórka z ubiegłego roku? Wszystko podrożeje!

Ludzie interesujący się sprzętem komputerowym na długo zapamiętają ubiegły rok. Oprócz problemów z dostępnością, które według wielu analityków, jak i samych firm produkujących sprzęt komputerowy mogą trwać nawet do połowy tego roku, konsumenci przy kupnie nowego komputera musieli pogodzić się z wahaniami cen (niekiedy były one wyższe nawet o kilkanaście procent w porównaniu do tych, do jakich się przyzwyczailiśmy). Niestety, według Asusa rynek PC w 2021 roku się nie zmieni. Ba, ma być tylko gorzej!

Asus zapowiada wzrost cen w segmencie PC

Juan Jose Guerrero na Facebookowej grupie ASUS PC DIY Group podzielił się bardzo ważną, a zarazem smutną informacją o podwyżkach podzespołów. Jak zapowiada, podrożeją przede wszystkim karty graficzne oraz płyty główne, jednak nie tylko – podwyżki obejmą cały segment związany z komputerami.

Firma tłumaczy się drastycznymi w ostatnim czasie wzrostami kosztów produkcji. Na domiar złego, nie pomagają coraz większe koszty operacyjne oraz te związane z logistyką. Jedną z największych podwyżek została dotknięta karta graficzna Radeon RX 6800 XT, w wersji niereferencyjnej ROG Strix LC. Amerykański sklep Newegg podniósł cenę wyżej wymienionej karty z 899,99 dolarów do aż 1079,99 dolarów!

Oczywiście podwyżki nie uniknęły również GPU z Zielonego koloru barykady – w serii RTX 3000 również zauważono pokaźne wzrosty cen. Flagowa karta graficzna GeForce RTX 3090 w wersji ROG Strix O24 White od teraz ma ustaloną cenę na 2109,99 dolarów. W przypadku również białej odsłony, ale tym razem RTX-a 3080 ROG Strix, nowa cena to obecnie aż 1049,99 dolarów.

Rynek PC w 2021 roku, czyli GPU i MOBO to nie wszystko

Niestety, wraz z cenami GPU oraz MOBO, do góry pójdą ceny wszystkich innych komponentów, od procesorów Intela i AMD, po kości pamięci RAM czy dyski SSD. Niestety, czas kryzysu na rynku PC wraz z nowym rokiem jeszcze się nie skończył.

Gdy mówimy o wzroście cen, wszyscy myślimy o tym, o ile wzrosną. Niestety, na tę chwilę pewne jest tylko, że wzrosną. Oczywiście firmy takie, jak przytoczony powyżej Asus, starają się możliwe najbardziej „złagodzić” ceny. Ich wzrost jest bowiem złą wiadomością zarówno dla konsumentów, jak i producentów, gdyż sprzedaż zauważalnie spadnie, a wraz z nią przychody.