Kiedy 16 pinów to za mało – AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G (rev. 2.0)

Gigabyte, a dokładnie jego podmarka premium AOURUS, słynie z prezentacji sprzętu komputerowego z absolutnego top of the top. Tym razem przedsiębiorstwo rodem z Tajwanu pokazało ulepszoną rewizję jego najlepszego wariantu RTX-a 3080 – AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G (rev. 2.0).

Więcej pinów = więcej mocy?

Na wstępie warto wspomnieć, iż RTX-y 3080 w wersji Founders Edition mają dostarczane zasilanie za pomocą jednego 12-pinowego wtyku. „Standardowe” wersje niereferencyjne potrzebują natomiast zasilania dwoma 8-pinowymi przewodami. Tak dotychczas było również w karcie graficznej AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G.

W drugiej rewizji sztandarowego produktu AORUS-a, producent pokusił się o dodanie jeszcze jednego 8-pinowego złącza zasilającego, dając nam w rezultacie konfigurację 3×8-pin, rozpalając serca i umysły overclocerów na całym świecie.

AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G (rev. 2.0) (źródło: AORUS)

Niestety, najprawdopodobniej modernizacja układu zasilania wyżej wymienionej karty graficznej została wykonana jedynie dla ujednolicenia produkowanych układów i optymalizacji kosztów. Bardzo podobne GPU AORUS GeForce RTX 3080 Xtreme 10G również korzysta z zasilania w konfiguracji 3×8-pin. Przy jednoczesnej produkcji tak podobnych do siebie kart graficznych nie powinien dziwić fakt próby ich unifikacji. Co powinno doprowadzić nas do wniosku, że różnice w wydajności między rewizją 1 a 2 będą znikome lub wcale nie nastąpią.

AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G (rev. 2.0) (źródło: AORUS)

Gdybyśmy byli zainteresowani ulepszoną wersją AORUS GeForce RTX 3080 MASTER, warto zwrócić uwagę na moc naszego zasilacza – po dodaniu dodatkowa złącza zasilania producent zwiększył rekomendowaną moc z 750 W do 850 W.

AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G (rev. 2.0)

Oprócz zmian w układzie zasilania karta graficzna od AORUS-a nie różni się niczym od rewizji pierwszej. Nadal mamy do czynienia z bardzo dużą, trzy-wentylatorową konstrukcją, wyposażoną w efektowne podświetlenie LED RGB i ekran wyświetlający aktualną temperaturę naszej karty.

AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G (rev. 2.0) (źródło: AORUS)

Przy tak high-endowej konstrukcji oczywiste jest, że tajwański producent pokusił się o fabryczne OC swojego produktu. Kartę przetaktowano do 1845 MHz podczas pracy w trybie turbo boost, co daje nam około 8% wzrost wydajności do modelu Founders Edition. Daje jej to drugie miejsce w szeregu wydajności RTX-ów 3080 ze stajni Gigabyte (zaraz po AORUS GeForce RTX 3080 Xtreme 10G). Dopiero po niezależnych testach będzie można jednocześnie stwierdzić czy dodatkowe złącze zasilania pomoże w overclokingu karty.