Resident Evil Village ma być najdłuższą dotychczasową grą na silniku RE Engine

Bez dwóch zdań Resident Evil Village jest jedną z najbardziej oczekiwanych przeze mnie gier 2021 roku. Capcom jednak dość oszczędnie udostępnia informacje o swojej zbliżającej się produkcji. Do internetu przedziera się jednak nieoficjalnie coraz więcej informacji o ósmej części Resident Evil.

Resident Evil Village ma nas zaskoczyć swoją długością

O Resident Evil Village nie wiemy jeszcze zbyt wiele — a na pewno nie tyle ile byśmy chcieli. Ósma część tej długiej i uznanej serii gier zapowiada się dość rewolucyjnie, na tyle, że tytuł ten nie trafi na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Twórcy chcą zaoferować graczom najwyższą możliwą jakość zarówno jeśli chodzi o mechaniki, jak i o oprawę audiowizualną dzięki nowoczesnemu silnikowi RE Engine.

Silnik ten znamy już z poprzednich trzech odsłon serii, ale rzekomo to, co tam widzieliśmy, jest zaledwie próbką możliwości tego narzędzia — trzymam za słowo. Co ciekawe, jak donosi pewien znany insider (który trafnie udostępnił wiele informacji na temat RE8 przed jego oficjalną zapowiedzią) – Resident Evil Village ma być również najdłuższą jak do tej pory grą na wspomnianym silniku RE Engine.

Ile trwały poprzednie gry na silniku RE Engine?

Według serwisu How Long to Beat poprzednie gry Resident Evil na silniku RE Engine trwały około:

Resident Evil 7: Biohazard (2017) – 9,5 godziny

Resident Evil 2 (2019) – 8,5 godziny

Resident Evil 3 (2020) – 6 godzin

Mówimy tu oczywiście o normalnym przejściu całej gry, a nie jej maksowaniu — seria Resident Evil słynie z tego, że jeśli chcemy odkryć wszystkie sekrety ich gier, musimy w nich spędzić dużo więcej czasu. Cieszy jednak, że Resident Evil Village nie pójdzie śladami Resident Evil 3 i 2, i nie będzie skracał długości gry w porównaniu do poprzednich części.

Do tej pory najdłuższą grą na silniku RE Engine jest Devil May Cry 5, którego przejście zajmowało średnio 11 godzin. Tak więc, jeśli Resident Evil Village przebije barierę dwunastu godzin, to jako fan serii będę bardzo zadowolony — trzymam więc za to kciuki!

Resident Evil Village zadebiutuje w 2021 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X.