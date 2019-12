Realme X50 5G postawi na czytnik linii papilarnych zamontowany z boku

W czasach, gdzie kolejni producenci smartfonów oferują czytniki linii papilarnych w ekranie, i to nawet w modelach ze średniej półki, Realme przymierza się do premiery telefonu ze skanerem zamontowanym z boku obudowy. Czy ma to sens?

Realme X50 5G zapowiada się na całkiem ciekawe urządzenie. Niby ma być to najmocniejszy smartfon w ofercie producenta, ale jednak nie zostanie wyposażony w typowy, górnopółkowy procesor Qualcomma, a dostanie Snapdragona 765G. Nie może on konkurować wydajnością z takimi mocnymi chipami jak Snapdragon 865 czy 855, ale ma za to jedną ważną zaletę – zintegrowany modem 5G.

Taki kierunek może okazać się skuteczny, zwłaszcza, jeśli za wykorzystaniem nieco mniej wymagających podzespołów, pójdzie niższa cena. Na ten ważny element może wpłynąć także wykorzystanie klasycznego czytnika linii papilarnych zamiast czujnika zbierającego dane spod wyświetlacza OLED. Realme jako jeden z nielicznych producentów, zdecydowało się jednak na montaż tego sensora z boku obudowy zamiast szukać dla niego miejsca na pleckach.

Nie jest to zbyt często wykorzystywany motyw w smartfonowych konstrukcjach, choć nie można odmówić mu wygody użytkowania – przynajmniej w niektórych scenariuszach. Pamiętam, że użytkując smartfon z czytnikiem linii papilarnych z boku, chwaliłem sobie bardzo naturalny sposób odblokowywania ekranu po chwyceniu urządzenia w dłoń. Z drugiej strony trudno było o coś bardziej irytującego, gdy telefon trzeba było włożyć do chwytaka przy statywie lub uchwytu samochodowego. Gimnastyka podczas odblokowywania ekranu, gdy zaciski uchwytu zasłaniały czytnik – gwarantowana.

Powyżej możemy rzucić okiem na kilka zdjęć przedstawiających Realme X50 5G, które przedostały się do sieci. W pełnej krasie będziemy mogli podziwiać ten smartfon 7 stycznia 2020 roku, kiedy zostanie on oficjalnie zaprezentowany w Pekinie.

