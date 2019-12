Twój Realme nagle zaczął wyświetlać reklamy? Można je wyłączyć

Realme swego czasu śmiało się z Xiaomi, że w nakładce systemowej MIUI wyświetlają się reklamy. Przyganiał kocioł garnkowi.

Xiaomi wykonało w 2018 roku ruch, który podzielił fanów tej marki na dwa obozy. Wprowadzenie opcjonalnych reklam w nakładce systemowej MIUI spowodowało, że niektórzy odwrócili się od Xiaomi. Inni zaś nie widzieli problemu, by od czasu do czasu w systemie pojawiła się jakaś rekomendacja, co zresztą można było łatwo wyłączyć.

Realme było wtedy wśród producentów, którzy wprost żartowali sobie z Xiaomi chcącego dorobić nieco na treściach reklamowych. Teraz firma ta sama wprowadza reklamy do swojej nakładki systemowej ColorOS.

Ironia losu, nieprawdaż?

Realme musiało włożyć sobie godność w buty, bo nie tak długo po strojeniu sobie żartów z Xiaomi samo zajęło pozycję, z której można drwić. Marka ogłosiła na swoim forum, że urządzenia z ColorOS 6 i nowszym będą oferować reklamy.

„Aby nadal oferować Ci więcej niespodzianek i zachować zdrowy i zrównoważony model biznesowy, wprowadziliśmy system rekomendacji dotyczących treści komercyjnych w systemie operacyjnym”

„Rekomendacje treści komercyjnych” to dość długie określenie na reklamę, ale ujdzie. I tak wszyscy wiedzą, o co chodzi.

Zespół programistów ColorOS potwierdził, że reklamy pojawią się w Menedżerze telefonu i w opcjach Kontroli bezpieczeństwa, po zainstalowaniu nowych aplikacji. Na szczęście jest prosty sposób na to, by się ich pozbyć. Wystarczy w panelu Ustawień znaleźć sekcję Dodatkowe ustawienia i wyłączyć tam rekomendacje za za pomocą odznaczenia odpowiedniego pola.

Nie wiadomo jeszcze, czy reklamy pojawią się tylko w wybranym regionie, czy to zmiana globalna. W razie czego Was ostrzegliśmy ;)

Śmiali się z innych – zrobili to samo

Nie jest to pierwszy przypadek w historii, gdy jeden producent smartfonów wyśmiewa jakąś funkcję (lub jej brak) u konkurencji, a niedługo później sam ją kopiuje. Nie tak dawno mogliśmy oglądać całe serie filmów ironizujących na temat braku gniazda słuchawkowego w iPhone’ach, wykonane przez Samsunga i i Google. Niedługo później te same firmy pozbyły się tego portu z większości swoich smartfonów.

Nie ma to jak kpić z czegoś, co wkrótce samemu będzie się robić, nieprawdaż ;)

źródło: Android Authority