Chrome na Androida ma nowy interfejs instalacji aplikacji PWA

Instalator aplikacji PWA, zapewniających wygodny dostęp do stron i usług internetowych, powoli zyskuje zauważalnie zmieniony interfejs. W założeniach, ma on być zbliżony do wyglądu sklepów z bardziej klasycznymi aplikacjami.

Rosnąca popularność i nowy wygląd na Androidzie

Z progresywnych aplikacji internetowych w przypadku przeglądarki Google Chrome możemy obecnie korzystać na Androidzie, a także na komputerach działających pod kontrolą Windowsa lub macOS. Jak przed chwilą wspomniałem, zapewniają one dostęp do różnych usług, serwisów społecznościowych i wielu innych witryn internetowych. Dodatkowo, zazwyczaj mają kilka zalet względem klasycznych aplikacji – np. odczuwalnie mniejszy rozmiar, a także często nie są aż tak przebudowane zbędnymi funkcjami.

Obecny wygląd procesu instalacji (fot. Tabletowo.pl)

Nic więc dziwnego, że aplikacje PWA zyskują ostatnio na popularności. Dzięki temu ich zwolennicy powinni niebawem otrzymać dostęp do znacznie bogatszej biblioteki różnego oprogramowania, a także usprawnienia w wielu elementach. Przykładowo, Google zdecydowało się na wdrożenie nowego interfejsu.

Większe i bardziej kolorowe okno

Obecnie, jeśli dana strona internetowa dostępna jest w formie PWA, to na dole ekranu smartfona pojawia się odpowiedni komunikat. Po kliknięciu na niego, zobaczymy niewielkie okno z propozycją zainstalowania aplikacji.

Całość utrzymana jest w bardzo minimalistycznym stylu, bez dodatkowych wodotrysków, co dla pewnego grona osób może być zaletą. Przypomina to jednak niektóre komunikaty wyskakujące podczas przeglądania internetu, które nie dotyczą progresywnych aplikacji internetowych. W związku z tym, takie podejście może nie być zbyt intuicyjne, szczególnie dla zwykłych użytkowników, nie będących na bieżąco z nowszymi rozwiązaniami w świecie smartfonów i oprogramowania.

Nowy wygląd instalatora (fot. Google)

Na szczęście, Google zamierza zmienić wygląd procesu instalacji aplikacji PWA. Co więcej, nowe podejście mogą już sprawdzić wybrani użytkownicy, gdy wejdą na stronę Twittera.

Jak widzimy na przedstawionych zrzutach ekranu, teraz podczas instalacji może pojawić się znacznie większe okno, zbliżone do wyglądu typowych sklepów z oprogramowaniem. Mamy przycisk „Instaluj”, krótki opis, a także dodane grafiki, przedstawiające wygląd aplikacji.

Należy mieć na uwadze, że nowe podejście do aplikacji PWA jest obecnie opcjonalne. Oznacza to, że zmieniony widok będzie zależał przede wszystkim od zewnętrznych twórców oprogramowania, którzy mogą, ale nie muszą korzystać z zaproponowanego rozwiązania.