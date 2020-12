Słuchawki dla konsol nowej generacji – wybierz właściwe

Akcja partnerska

Za nami miesiąc premier konsol nowej generacji. Wielu spośród ich nabywców właśnie kończy ogrywanie pierwszych tytułów i wstępne zapoznanie się z możliwościami nowych nabytków. Przyszedł czas, by rozejrzeć się za akcesoriami, które mogą sprawić, że korzyści płynące z niedawnych zakupów będą jeszcze większe. Które słuchawki wybrać, by rozkoszować się grą w ulubione tytuły bez przeszkadzania pozostałym domownikom?

Kilka tygodni temu na sklepowe półki trafiły konsole Xbox Series X i Xbox Series S od Microsoftu. Nieco później, przedpremierowe zamówienia odebrali nabywcy Sony PlayStation 5. Nie może zatem dziwić, że końcówka 2020 to bardzo gorący okres wśród miłośników gier komputerowych.

Najważniejszym elementem każdego zestawu gracza jest urządzenie stojące w jego centrum, uzupełniane o kolejne elementy. Może to być zarówno konsola, jak i komputer osobisty, o odpowiednio wysokich parametrach. Tuż obok niego – gry, wszak żadne urządzenie do grania nie będzie przydatne, jeśli nie znajdą się na nim gry. W dalszej kolejności, akcesoria towarzyszące. Wśród nich te, które służą do odtwarzania dźwięku.

Nic nie zastąpi dobrych głośników. A co w sytuacji, gdy nie możemy z nich skorzystać?

W przypadku komputera osobistego, źródłem dźwięku, najczęściej, są dedykowane głośniki. Konsola, co do zasady, spoczywa w salonie, w pobliżu telewizora. To znacząco ułatwia sprawę – może korzystać zarówno z głośników wbudowanych w telewizor, jak i zewnętrznego zestawu stereo czy kina domowego, by zapewnić możliwie jak najwyższą jakość fonii.

Są jednak sytuacje, w których wykorzystanie głośników nie jest możliwe. Najczęściej wtedy, gdy gracz dzieli miejsce zamieszkania z rodziną czy współlokatorami. Dla osób postronnych, odgłosy z gier, z całą pewnością będą uciążliwe. Gra zachwyca piękną ścieżką dźwiękową, aż proszącą się o zwiększenie głośności, a na zegarku zbliża się godzina 2 w nocy? Cóż, lepiej odpuścić, albo sięgnąć po słuchawki, a najlepiej, po słuchawki dedykowane graczom na danej platformie.

Te, oprócz wysokiej jakości dźwięku bez ingerencji w komfort osób trzecich, oferują wbudowane mikrofony, przydatne podczas rozgrywki wieloosobowej. A to nie koniec ich możliwości.

W niniejszej publikacji, przyjrzymy się propozycjom, jakie dla graczy przygotowała firma HyperX. Pochylimy się razem nad modelem dedykowanym PlayStation, Xboksowi oraz słuchawkom uniwersalnym, które podłączymy do obu wymienionych konsol, a także komputera.

Biała konsola – białe słuchawki. HyperX Cloud Stinger Core Wireless

Konsola Sony PlayStation 5 to, w kwestii wyglądu, prawdziwa rewolucja względem poprzedniczki. Stonowaną, nierzucającą się w oczy czerń prostokątnej bryły, zastąpiły białe, futurystyczne kształty naprawdę sporego urządzenia.

Do skromnego wyglądu PS4, pasowały niemal każde słuchawki. W przypadku PS5, będzie o to znacznie trudniej. Jest jednak model zaprojektowany właśnie po to, by idealnie komponował się z nową konsolą Sony. Przed nami jedne z ciekawszych wizualnie słuchawek dla graczy, jakie kiedykolwiek widziałem – HyperX Cloud Stinger Core Wireless.

Kształty i kolorystyka opisywanych słuchawek mówią same za siebie – to słuchawki stworzone dla PlayStation 5, co wcale nie oznacza, że nie współpracują z konsolą poprzedniej generacji, a wręcz przeciwnie! Z PS4 również świetnie się dogadają! A dla zwolenników czarnych słuchawek jest też wersja czarna, a jakże ;)

Do ich największych zalet zaliczyć można bezprzewodowe połączenie z konsolą, realizowane dzięki dołączonemu adapterowi wpinanemu w port USB. Legitymują się również niewielką wagą, pozwalającą na odbywanie długich sesji w grach, przy zachowaniu wysokiego komfortu. Wysoka jakość dźwięku w grach, wytrzymały pałąk i możliwość szybkiego wyłączenia mikrofonu poprzez zmianę jego położenia to kolejne atuty, dla których posiadacze PS5 powinni zwrócić uwagę na HyperX Cloud Stinger Core Wireless.

Bezprzewodowe słuchawki pozwalają na grę bez jakiegokolwiek krępowania ruchów. Zupełnie tak, jak podczas korzystania z głośników, tyle, że bez zakłócania spokoju innym.

Akcent zdradzający przeznaczenie – HyperX CloudX Stinger

Marka HyperX zatroszczyła się o posiadaczy PS5, przygotowując słuchawki, których wzornictwo koresponduje z wyglądem konsoli. Nabywcy Xboksów, zwłaszcza Series X, mogą liczyć na to samo. Z myślą o nich powstał model CloudX Stinger, legitymujący się certyfikatem Xbox.

Dzięki certyfikatowi, gracz, który zdecyduje się na ich zakup, ma bezwzględną pewność tego, że będą świetnie współpracować z konsolami produkcji Microsoftu. HyperX CloudX Stinger, choć wizualnie pasują, przede wszystkim, do Xboksa Series X, działają również z Series S, a także konsolami poprzedniej generacji – Xbox One.

To słuchawki przewodowe, jednak podłączamy je do pada, dzięki czemu również nie będą krępować naszych ruchów. W końcu i tak, żeby grać, musimy trzymać pada w ręce.

Oprócz komfortu użytkowania, CloudX Stinger oferują niezwykle realistyczne doznania dźwiękowe z gier, mikrofon odłączany przez podniesienie oraz trwałą konstrukcję.

Kupiłeś Xboxa i szukasz słuchawek, które dobrze zgrają się z twoją nową konsolą? HyperX CloudX Stinger to propozycja w sam raz dla ciebie. Jesteś graczem PlayStation 4? Żaden problem! HyperX Cloud Stinger dostępne są również w wersji na tę konsolę!

Bez kabli też można – HyperX CloudX Flight Wireless

Posiadacze konsoli Xbox One oraz Xbox Series X i S, mogą sięgnąć również po model w pełni bezprzewodowy – HyperX CloudX Flight Wireless.

Czarna obudowa z zielonym, podświetlanym logo HyperX zwiastuje, dla której konsoli dedykowano ten model słuchawek, a w przyciemnionym świetle, prezentuje się widowiskowo, czyli dokładnie tak, jak wielu graczy lubi.

Poza certyfikatem zgodności z konsolami Microsoftu, HyperX CloudX Flight Wireless legitymują się bardzo długim czasem pracy na baterii (nawet do 30 godzin na pojedynczym ładowaniu), mikserem czatu wbudowanym w zestaw słuchawkowy, odłączanym mikrofonem ze wskaźnikiem LED wyciszenia oraz charakterystyką brzmienia skrojoną, by zaakcentować dźwiękową warstwę gier.

Grasz na kilku platformach? Rzuć okiem na HyperX Cloud Alpha S

Słuchawki HyperX Cloud Alpha S miałem niewątpliwą przyjemność recenzować na łamach Tabletowo.pl. Choć od mojego ostatniego kontaktu z nimi minął ponad rok, wciąż pamiętam je jako sprzęt, z którego mógłbym korzystać na co dzień, również z uwagi na jego uniwersalność.

To słuchawki podłączane do źródła dźwięku przy pomocy USB, dlatego świetnie sprawdzą się zarówno w parze z PC, PlayStation, jak i Xboksem. Rozwiązanie w sam raz dla gracza multiplatformowego.

8.8 OCENA

Po więcej szczegółów na ich temat, a także dłuższe wrażenia z odsłuchu, zapraszam do recenzji. Nadmienię jedynie, że świetnie spisały się w każdej grze, w jakiej tylko je testowałem, pozostając przy tym wciąż niezłymi słuchawkami do słuchania muzyki. To naprawdę uniwersalny sprzęt!

W ofercie marki HyperX każdy gracz znajdzie słuchawki dla siebie. Model dedykowany PS5? Jest! Xbox? Bardzo proszę! Uniwersalne? Też! Dla każdego, coś dobrego. Wystarczy wybrać właściwe.

Materiał powstał we współpracy z właścicielem marki HyperX