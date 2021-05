Fani Xiaomi chcieli salonu firmowego Mi Store w Łodzi, więc otwarcie już w ten weekend. Będą promocje!

Xiaomi ma już swoje salony Mi Store niemal w każdym dużym mieście w Polsce. Przyszedł więc czas, by także mieszkańcy Łodzi zyskali miejsce, gdzie będzie dało się bez przeszkód obejrzeć nowe sprzęty tego producenta.

Nowy sklep firmowy Xiaomi

Xiaomi postanowiło stworzyć na terenie naszego kraju kolejne miejsce, w którym fan firmy może obejrzeć jej najciekawsze produkty i porozmawiać ze specjalistami lub ze znajomymi. Lokalizacja nowego salonu Mi Store nie była z góry narzucona. Zamiast tego, Xiaomi postanowiło zapytać członków społeczności Mi Community, gdzie najchętniej zobaczyliby taki sklep. Choć zdania były podzielone, najwięcej osób głosowało za Łodzią.

Xiaomi postanowiło się przychylić do tej propozycji, wyrażonej głosem największej liczby pomysłodawców. Dlatego już 8 maja o godzinie 10:00 w łódzkiej Manufakturze odbędzie się otwarcie nowego sklepu firmowego Mi Store. Salon znajduje się na pierwszym piętrze, przy markecie Auchan oraz w sąsiedztwie innych sklepów z elektroniką i salonów operatorów (RTV Euro AGD, Orange, Plus, T-Mobile). To całkiem dogodna lokalizacja.

Będą promocje na otwarcie

Jak to zwykle bywa, na otwarcie nowego salonu Xiaomi, można spodziewać się promocji. Tak będzie i w tym wypadku. Zgodnie z informacjami, jakie znajdujemy na facebookowym profilu Mi Store, taniej kupimy:

smartfon Xiaomi Mi 10T Lite 128 GB – za 1199 złotych

smartfon Redmi Note 9T 128 GB – za 799 złotych

smartfon Redmi Note 8 64 GB – za 499 złotych

inteligentny czajnik elektryczny, Mi Smart Kettle Pro – za 159 złotych

waga Mi Body Composition Scale 2 – za 79 złotych

odkurzacz Vacuum Cleaner Mini – za 139 złotych

telewizor 32 calowy – za 599 złotych

odkurzacz bezprzewodowy pionowy G10 – za 899 złotych

Power Bank Redmi 10 000 mAh – za 29 złotych

słuchawki True Wireless Earphones 2 – za 149 złotych

opaska fitness Xiaomi Mi Band 6 – za 159 złotych

Jak widać, promocyjnych urządzeń jest sporo, a to jeszcze nie wszystko! Dodatkowo dla pierwszych 100 klientów przygotowano koszulki w prezencie, a do zakupów powyżej 2000 złotych, dostaną oni Kartę Podarunkową w wysokości 100 złotych do wykorzystania na następne odwiedziny.

Ktoś wybiera się do Manufaktury w najbliższą sobotę?