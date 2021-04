Bezpłatny Supernet Video DVD za darmo dla klientów T-Mobile – odbierz już dziś!

Jeśli jesteście klientami T-Mobile, nie możecie przegapić promocji, w ramach której klienci indywidualni otrzymują za darmo usługę Supernet Video DVD. Szykuje się seria wieczorów filmowych!

Supernet Video DVD bezpłatnie na 5 dni

Co prawda dni robią się już coraz dłuższe, ale przed snem zawsze znajdzie się chwila na odcinek serialu lub przynajmniej kawałek filmu. Dzięki usłudze Supernet Video DVD w T-Mobile, można oglądać nowości z serwisów streamingowych bez obaw o pomniejszenie pakietu dostępnych gigabajtów.

Nie chodzi tylko o głównych graczy, typu Netflix czy YouTube. Dostępne gigabajty nie będą się kurczyć także po wizycie w aplikacjach Amazon Prime Video, Ipla, Player, TVP Sport, vod.pl, Filmy Google Play czy TikTok.

W ramach cyklicznej promocji Happy Fridays, T-Mobile udostępnia teraz Supernet Video DVD w T-Mobile. Przez pięć dni będzie można korzystać z usługi kompletnie bezpłatnie.

Jak aktywować darmowy Supernet Video DVD?

Od 9 do 11 kwietnia, bezpłatna aktywacja usługi będzie możliwa z poziomu aplikacji Mój T-Mobile. Istnieje też opcja uruchomienia Supernetu za pomocą wiadomości SMS. Jeśli wolimy taki sposób, musimy wysłać komunikat o treści „HF” na numer 80800. W ciągu 72 godzin powinniśmy dostać potwierdzenie o włączeniu usługi – zwykle dzieje się to niemal natychmiastowo. Od momentu aktywacji mamy 5 dni na szaleństwo w serwisach VoD.

Bonus jest dostępny zarówno dla klientów abonamentowych, jak i użytkowników oferty na kartę czy MIX. Z promocji można skorzystać tylko jeden raz.

Przy okazji wspomnimy, że od początku roku ilość danych przesyłanych w ramach działającej sieci 5G w T-Mobile znacząco wzrosła. Jak duże są to zmiany i co one oznaczają dla sieci 3G, dowiecie się z oiot.pl!