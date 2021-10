Niewiarygodne? A jednak! AirPodsy za 59 złotych. Jest tylko pewien haczyk

Może to promocja, a może błąd cenowy, ale jeśli chcieliście kupić słuchawki Apple AirPods, to lepszej okazji nie znajdziecie, ponieważ możecie je dostać za jedyne 59 złotych! To jednak nie takie proste…

Co za promocja – słuchawki Apple AirPods za 59 złotych!

W ubiegłym tygodniu Apple zaprezentowało trzecią generację słuchawek bezprzewodowych AirPods. Druga ciągle jest w sprzedaży, ale w sklepach można znaleźć również pierwszą. I teraz tę ostatnią, tzn. najstarszą stażem na rynku, możecie kupić za zaledwie 59 złotych!

Słuchawki bezprzewodowe AirPods pierwszej generacji kupicie za 59 złotych w Media Markt. Niestety, nie jest to łatwe, ponieważ mimo informacji dostępnych na stronie internetowej sklepu, nie można ich zamówić online.

Okazuje się, że pierwsze słuchawki bezprzewodowe Apple dostępne są jedynie w jednym sklepie stacjonarnym Media Markt w całej Polsce, a dokładniej tym w Gdańsku, znajdującym się przy ulicy Złota Karczma 26. Jeżeli zatem mieszkacie w pobliżu, możecie próbować kupić ten sprzęt, ale nie zdziwcie się, jeśli na miejscu okaże się, że wszystkie sztuki już się rozeszły.

Promocja ta, co wcale nie dziwi, cieszy się monstrualną popularnością, więc kto pierwszy – ten lepszy. Powodzenia!