Plus da ci 5 zł, jeśli zgodzisz się na otrzymywanie komunikatów marketingowych

Jak to mówią, od przybytku głowa nie boli, szczególnie jeśli chodzi o pieniądze na koncie. Plus uruchomił promocję, w ramach której daje swoim klientom i jednocześnie użytkownikom oferty na kartę 5 złotych, jeśli ci wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

5 złotych od Plusa za zgodę na marketing – jak dostać?

Promocja przeznaczona jest dla użytkowników korzystających z ofert Na kartę, Simplus, Sami Swoi oraz 36i6, a dokładniej tych, którzy do tej pory nie wyrazili zgody marketing bezpośredni przez telefon i przy pomocy automatycznych systemów wywołujących lub zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Co ciekawe, promocja obowiązuje już od 28 lutego 2020 roku (do odwołania), ale operator oficjalnie poinformował o niej dopiero dziś, czyli po prawie dwóch tygodniach. Nie zmienia to jednak faktu, że aby z niej skorzystać, należy wysłać SMS-a o treści „ZGODA” pod numer 80666. Po jego otrzymaniu Plus przyzna klientowi jednorazowy bonus w kwocie 5 złotych, które zasilą konta użytkownika. Można go przeznaczyć na dowolne usługi. Nie przedłuża on jednak okresu ważności konta.

Plus zastrzega też, że w ramach promocji abonent może otrzymać tylko jeden bonus na numer MSISDN i nie więcej niż pięć bonusów na wszystkie swoje numery MSISDN.

Czy można wycofać zgodę? Jak to zrobić?

Zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych naturalnie można wycofać w dowolnym momencie. Da się to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym jest skorzystanie z serwisu Plus Online, natomiast drugim wiadomości SMS. Używam liczby mnogiej, ponieważ klient może zrezygnować z komunikacji marketingowych połowicznie lub całościowo. Szczegóły są widoczne w załączonej poniżej tabeli z regulaminu promocji (dla zainteresowanych jest on podlinkowany na końcu tego artykułu).

Co ciekawe, Plus informuje, że „odwołanie zgód nie ma wpływu na możliwość korzystania z bonusu”, więc przynajmniej teoretycznie można najpierw wyrazić zgodę na marketing, odebrać 5 złotych na konto, wykorzystać je i potem zrezygnować z otrzymywania komunikatów. Po ponownym wyrażeniu zgody klient nie dostanie jednak kolejnego bonusu.

Regulamin promocji „Bonus za zgody” (PDF)

Źródło: informacja prasowa