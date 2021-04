Nie możesz przegapić: Oryginalne etui do ex-flagowców Samsunga czy Apple sprzedawane za bezcen!

Jeśli jesteście z tych osób, które lubią nosić smartfon w etui (a może robicie to z konieczności), to warto przyjrzeć się bardzo dobrej promocji, w której za niewielkie pieniądze zaopatrzycie się w takie akcesorium dla smartfona Samsunga lub Apple sprzed roku lub dwóch.

Smartfon nie musi być nowy, etui – tak

Zakup smartfona będącego ex-flagowcem to często bardzo opłacalna sprawa. Otrzymujemy urządzenie wciąż działające wzorowo i jednocześnie mające premierę na tyle daleko za sobą, by jego cena nie jeżyła nam włosów na głowie. Niezależnie od tego, ile na nie wydamy, wielu od razu po zakupie decyduje się zainwestować w jakąś formę ochrony urządzenia. Sęk w tym, że etui nie zawsze tak chętnie tanieją, jak smartfony same w sobie. Zwłaszcza oryginalne akcesoria potrafią trzymać cenę.

Aktualnie Media Expert prowadzi promocję „Wiosenna wyprzedaż akcesoriów Samsung”, dzięki której można zaopatrzyć się w przydatne gadżety bez niepotrzebnego uszczuplania portfela.

Na najlepsze okazje mogą trafić posiadacze odrobinę starszych modeli iPhone’ów czy właśnie Samsungów. Na przykład oryginalne silikonowe etui dla iPhone’a 11 Pro może kosztować nas jedyne 49,99 złotych, podczas gdy standardowa cena takiego akcesorium w sklepie to 149,99 złotych. Dwa razy mniej zapłacimy też za skórzany case dla iPhone’a 11 Pro Max – 69,99 złotych. Niestety, jeśli chodzi o wersje kolorystyczne, to nie ma w czym przebierać.

O wiele większy wybór znajdziemy wśród etui dla Samsungów Galaxy S10, Galaxy S10+ czy Galaxy A40. Tu można znaleźć zarówno akcesoria skórzane, z plastiku, utwardzanego tworzywa sztucznego, silikonu czy TPU, i to w różnych formach – z klapką lub bez.

Co prawda, jak już wspomnieliśmy, nie są to akcesoria dla najnowszych smartfonów Apple czy Samsunga, ale przecież nieraz bywa, że korzystamy z rocznego czy dwuletniego urządzenia i wciąż świetnie daje sobie ono radę. Dlaczego więc nie zapewnić mu dodatkowej ochrony w postaci etui?