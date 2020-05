Oppo ma nowe słuchawki TWS i daje je za złotówkę do smartfona Reno 3

Ponieważ premiera nowych słuchawek True Wireless od Oppo zbiegła się czasowo z Dniem Dziecka, więc z tej okazji ich producent postanowił uruchomić promocję, w której będzie można je dostać za 1 zł – o ile kupimy smartfon Reno 3.

Enco W31 to nowe słuchawki Oppo

Oppo miało jakiś pomysł na wygląd swoich nowych słuchawek – co prawda żadne białe pchełki nie są w stanie uniknąć porównań do AirPodsów od Apple, ale nie można też powiedzieć, że Enco W31 starają się kopiować amerykański hit sprzedaży.

Ewidentnie zadbano o to, by produkt odróżniał się od innych kształtem – oczywiście na ile na to pozwalają standardy tego typu akcesorium. Czy słuchawki wyglądają dobrze – to kwestia osobistego gustu. Doceniono je jednak w konkursie A’Design Award & Competition, gdzie zgarnęły pierwsze miejsce w kategorii Urządzenia Cyfrowe i Elektroniczne 2019-2020.

Akcesorium może pochwalić się odpornością na zachlapania, zgodną z normą IP54 oraz wykorzystaniem technologii redukującej opóźnienia dźwięku. Redukcję hałasów z zewnątrz wspiera algorytm AI, choć specyfikacja produktu nie wymienia ANC jako atutu, więc trzeba założyć, że jest wyłącznie pasywna.

Głośniki słuchawkowe wykorzystują 7-milimetrowe, podwójne membrany kompozytowe z TPU, charakteryzujące się pasmem przenoszenia 20 Hz ~ 20 kHz. Czułość przetwornika określana jest na 95 dB @ 1 kHz. Pchełki łączą się ze źródłem dźwięku przez Bluetooth 5 i obsługują tryby AAC i SBC.

Każda ze słuchawek dysponuje baterią 25 mAh, która pozwala na słuchanie muzyki do 3,5 godziny. Gdy wliczyć w to doładowywanie przez etui, czas ten wydłuża sie do 12 godzin.

Słuchawki w zestawie z Oppo Reno 3

W dniach 27 maja do 3 czerwca słuchawki Enco W31 będzie można dostać za symboliczną złotówkę w zestawie ze smartfonem Oppo Reno 3. Promocja dostępna będzie wyłącznie w sklepach internetowych, więc próżno szukać tych zestawów stacjonarnie. Oferta pojawi się u partnerów detalicznych OPPO, czyli w MediaMarkcie, Media Expercie, RTV Euro AGD, x-komie i strefie marki na Allegro.

Każdy sklep ma do dyspozycji ograniczoną liczbę słuchawek za 1 zł. Poza promocją będą one kosztować 399 zł.

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem Oppo Reno 3, odsyłam Was do naszej recenzji!

źródło: informacja prasowa