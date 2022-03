Bridge Constructor Portal za pół ceny. Chyba sobie kupię, bo uwielbiam GLaDOS

Ponieważ nadchodzi weekend, warto rozejrzeć się za jakąś grą mobilną, która umiliłaby nieco popołudniowe lenistwo. Dla mnie, jako beznadziejnego fana gier z serii Portal, nie może być innego wyboru jak Bridge Constructor Portal na Androida.

The cake is a lie

Uwielbiam klasyczne odsłony gier Portal oraz Portal 2. Co prawda „dwójki” nie skończyłem w kooperacji (ktoś jest chętny?), ale mam wciąż żywe wspomnienia po pierwszym wrażeniu, jakie po sobie pozostawiły. Niestety, Valve nie zamierza podjąć się stworzenia Portala 3, tak samo jak już straciliśmy nadzieję na nowego Half-Life’a. Dlatego trzeba posiłkować się okruszkami, które pojawiają się na temat tego niezwykłego uniwersum… w innych grach.

Aktualnie w sklepie Google Play trwa promocja, dzięki której grę Bridge Constructor Portal można zakupić w promocyjnej cenie 4,89 zł zamiast 10,99 zł. I jest to kwota, którą jestem gotów wydać na powrót – przynajmniej częściowy – do kompleksu Aperture Science Enrichment Center.

Gierka to klasyczny Bridge Constructor, przypominający mi dawne odsłony nieśmiertelnego Pontifexa, wzbogacona o elementy z gier Portal. Jako nowy pracownik laboratorium Aperture, mamy za zadanie budować mosty, rampy, zjeżdżalnie i inne konstrukcje w 60 komorach testowych, by bezpiecznie doprowadzić ciężarówki z zaopatrzeniem do punktu docelowego.

Nie brzmi to może zbyt emocjonująco, ale do dyspozycji oddaje się nam rzeczy, za które pokochaliśmy oryginalne gry – portale, żele napędowe i odpychające czy kostki do naciskania przycisków. W osiągnięciu mety przeszkadzać nam będą wieżyczki strażnicze, baseny z kwasem i barierki laserowe.

Chyba najfajniejszym elementem gry jest Ellen McLain, która użyczyła ponownie swojego głosu, by wcielić się w postać GLaDOS, przeprowadzającej nas przez samouczek i komentującej nasze wygrane i niepowodzenia.

Jeśli lubimy ten motyw gier logicznych, to inne tytuły z serii Brigde Constructor także są przecenione – Bridge Constructor: The Walking Dead oraz Bridge Constructor Medieval.

Prawdą jest, że obecnie mamy wysyp gier, w które można grać za darmo, ale chyba nie przepuszczę takie okazji, by za piątaka ponownie być besztanym przez GLaDOS za niepowodzenia w misjach.