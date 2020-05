Przy zakupie smartfonów Huawei P40 i P40 Pro, dostaniesz zegarek Watch GT 2e i rabat 400 zł

Cena – to podstawowe kryterium, jakim zwykle kierujemy się przy wyborze towarzyszącej nam na co dzień elektroniki. Nic dziwnego, że jej producenci starają się zachęcić nas do zakupów, organizując różnego rodzaju promocje. Huawei na przykład, kusi niemalże darmowym smartwatchem i solidnym rabatem na flagowe smartfony.

Huawei P40 i P40 Pro – z zegarkiem za 1 zł

Aktualnie na stronie sklepu Huawei oraz u partnerów handlowych producenta trwa promocja, w której do smartfonów Huawei P40 oraz P40 Pro możemy za złotówkę kupić smartwatch Watch GT 2e. To bardzo miły dodatek, przypominający oferty przedsprzedażowe, w których to często do flagowego smartfona dołączane jest warte kilkaset złotych akcesorium.

Obecnie ceny smartfonów to:

3999 zł dla Huawei P40 5G

4299 zł dla Huawei P40 Pro 5G

Promocja obowiązuje na stronie Huawei oraz w sklepach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV EURO AGD, x-kom, w tym w oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia.

Przed zakupem warto przemyśleć wszystkie konsekwencje zakupienia jednego z flagowców Huawei. Ponieważ nie mają one dostępu do usług i aplikacji Google, sporo czynności może nie być możliwych do zrealizowania. Więcej o tym przeczytacie w recenzji Huawei P40 Pro.

Przy zakupie na huawei.pl – 400 zł taniej

Posiadając konto w sklepie internetowym huawei.pl, zakup powyższych smartfonów możemy dodatkowo obniżyć o 400 zł. Aby uzyskać voucher należy o niego zaaplikować na stronie shop.huawei.com/pl/promo-lato. Kupon zostanie przypisany do konta klienta, a rabat zostanie naliczony automatycznie podczas finalizowania zakupów.

Oczywiście voucher można wykorzystać na zakup innego gadżetu niż smartfon. Wtedy wysokość rabatu będzie zależeć od kwoty zakupów:

100 zł dla zakupów za min. 1200 zł

200 zł dla zakupów za min. 2400 zł

400 zł dla zakupów za min. 3600 zł

Oferta obowiązuje do 7 czerwca.

Kod rabatowy za zapisanie się do newslettera

Osoby, które między 25 a 31 maja zapiszą się do newslettera sklepu internetowego Huawei, drogą mailową otrzymają kod rabatowy o wartości 50 zł na zakupy za minimum 200 zł w huawei.pl. Wspominam o tym pod osobnym śródtytułem, ponieważ promocja ta nie łączy się z tą powyżej. Do newslettera można zapisać się tutaj.

