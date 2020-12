Wow, co za cena! Huawei P30 Pro za takie pieniądze to miód oferta

Model Huawei P30 Pro to niewątpliwie wciąż jeden z najciekawszych smartfonów na rynku i jednocześnie jeden z niewielu telefonów tej marki, którym nie można zarzucić braku dostępu do aplikacji i usług Google. Teraz da się go kupić w naprawdę świetnej cenie.

Huawei P30 Pro cały czas się broni

Jeszcze trochę i od premiery tego smartfona miną dwa lata. W branży elektroniki użytkowej to wręcz wieczność, bo technologia rozwija się w ekspresowym tempie i nawet najbardziej innowacyjne rozwiązania szybko powszednieją.

Mimo upływu czasu, Huawei P30 Pro to jednak wciąż kawał porządnego smartfona ze świetnym wyświetlaczem i aparatem o ogromnych możliwościach, z których będą zadowoleni nawet bardziej wymagający użytkownicy. Ponadto oferuje on obsługę superszybkiego ładowania przewodowego o mocy aż 40 W i indukcyjnego 15 W (z doświadczenia wiem, że oba sprawdzają się świetnie i znacząco ułatwiają codzienne użytkowanie).

fot. Tomasz Szwast / Tabletowo.pl

Najważniejszą kwestią dla większości osób prawdopodobnie będzie jednak to, że Huawei P30 Pro jest ostatnim flagowcem marki Huawei z dostępem do aplikacji i usług Google, którego – co warto podkreślić – nie straci, podobnie jak wsparcia (bo producent wciąż udostępnia aktualizacje smartfonom z GMS).

Huawei P30 Pro za takie pieniądze to miód oferta

Nie będę przypominał, ile kosztował ten model na start, bo istotne jest, ile trzeba zapłacić za niego teraz. A jak podają porównywarki cenowe, w oficjalnej dystrybucji co najmniej 2199-2299 złotych.

Uważam, że to bardzo ciekawa oferta, ale nadarza się okazja, żeby kupić ten smartfon jeszcze taniej. W sklepie Media Expert trwa bowiem promocja, dzięki której kupicie Huawei P30 Pro za 2150 złotych. To zdecydowanie najlepsza propozycja, jeśli chodzi o oficjalną dystrybucję (a doświadczenie pokazało, że jest ona najpewniejsza).

Promocja na smartfon Huawei P30 Pro z kodem rabatowym ME-0309-12 w Media Expert

Aby kupić Huawei P30 Pro za 2150 złotych, należy przejść do sklepu internetowego Media Expert, dodać smartfon do koszyka i w podsumowaniu użyć kodu rabatowego ME-0309-12. W obniżonej cenie dostępna jest jedynie czarna wersja kolorystyczna oraz konfiguracja z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (tę ostatnią można rozszerzyć przy pomocy kart w formacie NM).

Promocja obowiązuje do 9 grudnia 2020 roku (środa), aczkolwiek niewykluczone, że smartfon rozejdzie się szybciej, bo to naprawdę świetna cena i bardzo kusząca oferta. Trzeba też mieć z tyłu głowy, że lada chwila model ten może na stałe zniknąć ze sklepów, bo jego dostępność jest coraz bardziej ograniczona.

Recenzja Huawei P30 Pro