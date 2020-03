Promocja: 3 GB internetu za darmo dla klientów T-Mobile

Piątek, piąteczek, piątunio zawsze cieszy tak samo, nawet jeśli niektórzy, z uwagi na pewne okoliczności, mają wolne już od wczoraj (i to na aż dwa tygodnie). Jako że wychodzenie na zewnątrz nie jest zalecane, trzeba znaleźć sobie jakieś zajęcie w domowym zaciszu. Klientom T-Mobile przyda się więc dodatkowy pakiet internetu, który operator rozdaje swoim abonentom i użytkownikom na kartę całkowicie za darmo. Jak go odebrać?

Istnieje taka niepisana zasada, że internetu nigdy za wiele. Dodatkowy transfer przyda się szczególnie teraz, gdy zaleca się pozostanie w domu, jeśli ktoś nie musi koniecznie wychodzić na zewnątrz. Piątkowy prezent od T-Mobile w ramach akcji Happy Fridays jest więc jak najbardziej trafiony. Wystarczy chwila, aby go odebrać. Mogą to zrobić zarówno abonenci ofert abonamentowych i MIX, jak i użytkownicy taryf na kartę.

3 GB internetu za darmo dla klientów T-Mobile

Jak zawsze w przypadku prezentu w ramach akcji Happy Fridays, tak i w tym niezbędnym narzędziem do odebrania bezpłatnego bonusu jest posiadanie na swoim smartfonie aplikacji Mój T-Mobile, która dostępna jest w App Store (iOS), Sklepie Google Play i Huawei AppGallery (Android). Należy w niej przejść do zakładki, w której uruchamia się dodatkowe pakiety i z listy wybrać 3 GB za 0 złotych.

Bonusowe 3 GB internetu zostaną aktywowane w ciągu 72 godzin, ale najczęściej trwa to tylko chwilę. Klienci T-Mobile mogą to zrobić w dniach od 13 do 15 marca 2020 roku. W przypadku taryf T lub T-Data na abonament, dodatkowy transfer będzie ważny do końca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego został aktywowany. Jeśli natomiast chodzi o ofertę MIX i na kartę, to użytkownicy mają tylko 7 dni kalendarzowych na wykorzystanie prezentu od operatora.

W przypadku niewykorzystania całego pakietu, pozostały transfer przepada. Na koniec wypada jeszcze dodać, że można go zużyć wyłącznie na krajową transmisję danych (za granicą w ramach roamingu nie, nawet w Unii Europejskiej).

Warunki oferty promocyjnej „Happy Fridays – 3 GB” dla abonentów T-Mobile (PDF)

Warunki oferty promocyjnej „Happy Fridays – 3 GB” dla abonentów mix oraz użytkowników T-Mobile na kartę (PDF)

Źródło: T-Mobile