Zrobiłem sobie iPhone’a na Androidzie z portem HDMI i niczego nie żałuję

Nie ma czegoś takiego jak smartfon idealny. Często komponujemy w głowie zestaw cech, którymi chcielibyśmy, żeby odznaczały się smartfony, ale nie wychodzą one poza sferę marzeń. A gdyby tak złożyć sobie iPhone’a według własnego widzimisię?

Zostań projektantem iPhone’ów

Jony Ive wyrywałby teraz włosy z głowy, gdyby tylko pracował jeszcze dla Apple. I miał jakieś włosy na głowie. Otóż teraz każdy może zaprojektować sobie własnego iPhone’a i to w bardzo prosty sposób – za pomocą strony Design the Next iPhone.

I cyk, wrzuciłem sobie port HDMI do smartfona, bo kto mi zabroni

To proste narzędzie przypomina nieco dokonania grafików, którzy podrzucają nam czasem rendery prezentujące wygląd nadchodzących smartfonów. Oczywiście chyba największe emocje wzbudzają kolejne generacje iPhone’ów. Nic więc dziwnego, że strona Neala Agarwala, który stworzył Design the Next iPhone nawiązuje właśnie do urządzeń Apple. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby spreparować sobie wizerunek telefonu z Androidem.

To w gruncie rzeczy prosta rzecz. Dostajemy „czystą” obudowę – kompletnie pozbawioną portów, aparatu czy przycisków. Możemy zdecydować o jej barwie, załadować własną tapetę, a także nanieść na tylny panel wybrane logo.

Smartfon z 8 obiektywami aparatu. I kto jest teraz górą, co?

Dalej możemy jeszcze bardziej popuścić wodze wyobraźni. Za pomocą zestawu przygotowanych podzespołów, przeciągamy je w pożądane miejsce, a także decydujemy o ich kolorze.

Wśród dostępnych części są charakterystyczne wysepki z aparatami, notch, przyciski głośności, port Lightning i kilka innych klasycznych elementów. Jest jednak sporo innych, których w smartfonach nie uświadczymy: anteny, koronka z Apple Watch, pokrętła, port HDMI, czy nawet „googly eyes”. Efekty naszej pracy możemy zapisać w formie filmu.

iPhone 14 będzie nudny

W gruncie rzeczy, cokolwiek nie wyjdzie spod naszej konstruktorskiej ręki w Design the Next Phone, nowy iPhone 14 będzie od tego czegoś mniej interesujący. Pod wieloma względami będzie to odgrzewany kotlet w postaci iPhone’a 13. Dopiero wersje Pro zyskają kilka wcześniej nieobecnych funkcji. Spodziewamy się, między innymi, zredukowania notcha. Nareszcie.