Ten procesor będzie częstym gościem w smartfonach Samsunga – Exynos 880

Mimo że część użytkowników smartfonów Samsunga darzy większym zaufaniem procesory Qualcomma niż Exynosy, Koreańczycy wciąż inwestują niemałe pieniądze w rozwój produkcji układów mobilnych. Dlatego zobaczyliśmy dziś Exynosa 880.

W gruncie rzeczy wcale nie chodzi o to, by mieć w portfolio same procesory z najwyższej półki. Skoro średniopółkowe układy potrafią dziś to, co flagowe chipy sprzed roku czy dwóch, Samsung nie czuje potrzeby pakowania każdego zarobionego wona w opracowywanie mocarnych SoC (System on Chip). Znacznie lepszym pomysłem jest teraz wydanie uniwersalnego układu, który będzie można montować w różnych modelach smartfonów ze średniej półki cenowej. I właśnie taki jest Exynos 880.

8 nm, 5G i NPU taniej, ale są ofiary

Samsung ma już w swoim portfolio średniopółkowy procesor ze zintegrowanym modemem 5G i dedykowanym układem dla sztucznej inteligencji – Exynos 980. Po co więc jeszcze jeden? Cóż – po to, żeby obniżyć koszty produkcji nieco słabszych smartfonów. Takich, do których nie będzie się opłacać wrzucanie droższej 980-tki.

Exynos 880 ma wiele wspólnych cech z Exynosem 980. Oba produkowane są w technologii 8 nm, mają wbudowany modem 5G i oddzielny układ NPU. Nawet struktura jednostki głównej się nie zmieniła: to wciąż zestaw dwóch rdzeni ARM Cortex-A77 oraz czterech rdzeni Cortex-A55. Różnica pojawia się w taktowaniu dwóch mocniejszych rdzeni: nie jest to już 2,2 GHz, a 2,0 GHz.

Obniżone taktowanie Corteksów-A77 zaowocowało nieco bardziej ograniczonymi możliwościami obsługi aparatów – podczas gdy Exynos 980 jest w stanie obsłużyć pojedyncze moduły aparatów 108 Mpix, nowy Exynos 880 da radę aparatom z matrycą 64 Mpix. Podobnie rzecz ma się z rozdzielczością ekranu: podczas gdy 980 pociągnie WQHD (3360×1440 pikseli), tak 880 – już tylko Full HD+ (2520×1080 pikseli).

Następne kompromisy widoczne są w możliwości przetwarzania nagrywanego wideo – Exynos 880 będzie w stanie zapewnić nagrywanie w 4K, ale tylko w 30 kl./s, a nie w 120 kl./s, jak jego starszy brat. Wspiera też Wi-Fi 5, a nie szybsze Wi-Fi 6.

Pierwszy smartfon z Exynosem 880 już jest

Samsung nie czeka ze sprzedażą nowego układu. Już można go znaleźć w smartfonie Vivo Y70s 5G. Procesor Samsunga jest jedną z nielicznych rzeczy, które wyróżnia ten model z morza innych średniopółkowców Vivo.

Ważne jest to, że Exynos 880 już jest umieszczany w projektach nowych urządzeń. Wkrótce powinniśmy zobaczyć go w wielu konstrukcjach samego Samsunga, w których umieszczanie droższego w produkcji Exynosa 980 nie będzie opłacalne.

