Premium Mobile i a2 mobile mają nowe oferty z internetem 5G. Rzućmy na nie okiem

Operatorzy raz po raz aktualizują swoje cenniki, by zachęcić klientów do skorzystania z ich usług. Ostatnio „modne” staje się wprowadzania specjalnych ofert dla osób mających urządzenia z modemami 5G. O takie zmiany pokusili się Premium Mobile oraz a2 mobile.

Premium Mobile z ofertą 5G

W Premium Mobile mamy teraz dostęp do dwóch taryf głosowych oraz internetowych w technologii 5G. Całkiem nowym produktem są opcje Freedom 4 i Freedom 5 , w których klienci mogą korzystać z nielimitowanych połączeń głosowych, nielimitowanych SMS-ów i MMS-ów oraz 50 GB lub 100 GB internetu. Wszystko to w cenie 39,70 złotych lub 54,70 złotych miesięcznie.

Reklama

Nawet, jeśli podany limit gigabajtów nam się wyczerpie, teraz będzie można rozszerzyć go o dodatkowo płatne pakiety:

5 GB za 6 złotych

10 GB za 10 złotych

20 GB za 18 złotych

Ich ważność kończy się razem z zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Zmianom uległa także oferta samego internetu mobilnego. Teraz taryfy podzielono na opcje Freedom NET 75, Freedom NET 100+200 oraz Freedom NET 200+200. Dodatkowe liczby odnoszą się do limitu gigabajtów, jakie abonent dostaje dodatkowo na buszowanie po sieci w godzinach nocnych – a to wszystko przy zachowaniu dostępu do sieci 5G. Ceny to odpowiednio: 44,90 złotych, 49,90 złotych oraz 99,90 złotych na miesiąc.

W razie potrzeby, można skorzystać z dodatkowych pakietów danych, których ceny i wielkości są identyczne jak te w taryfach telefonicznych.

Więcej informacji o nowej ofercie znajduje się na stronie Premium Mobile.

a2 mobile, czyli 5G na kartę

Premium Mobile ma też coś dla osób preferujących pre-paid, dlatego nowości trafiły także do a2 mobile. 31-dniowe pakiety Niewyczerpalne Wszystko to już nie jedyna sensowna opcja. Teraz można wybrać większe paczki internetu korzystającego z 5G – oczywiście w odpowiednio wyższych cenach.

Pojawiły się dwie nowe opcje w taryfie: Niewyczerpalne Wszystko 50 GB oraz Niewyczerpalne Wszystko 100 GB. Zachowują one nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y w kraju i oferują duże paczki internetu: za 44,90 złotych lub 59,90 złotych na 31 dni.

Jeśli zbyt szybko wykończyłyby się nam gigabajty, przydzielone w danej wersji pakietu, zawsze można dokupić kilka GB za niewielkie pieniądze:

5 GB za 5 złotych

10 GB za 10 złotych

20 GB za 18 złotych

Operator zapewnia, że wkrótce w a2 mobile pojawi się jeszcze więcej nowości.

Przy okazji warto wspomnieć, że niedawno znaczącemu odświeżeniu uległa oferta Aero2. To tak na wypadek, gdybyśmy zapomnieli, że kiedyś korzystaliśmy z darmowgo internetu ;)