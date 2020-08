Nowy Vivo Y1s to smartfon, jakich już niewiele na rynku

Szybko przywykliśmy do tego, że nawet budżetowe smartfony oferują rozwiązania, które jeszcze nie tak dawno temu zarezerwowane były dla high-endów z najwyższej półki. Nowy Vivo Y1s niewątpliwie wyróżnia się na ich tle.

Współczesne smartfony oferują naprawdę dużo

Nowe technologie mają to do siebie, że zawsze na początku są drogie, dlatego najczęściej w pierwszej kolejności trafiają do flagowców, a dopiero w następnej do średniaków i na końcu budżetowych smartfonów.

Dziś klienci są w tak komfortowej sytuacji, że nawet kupując smart-telefon „za grosze”, otrzymają do dyspozycji nowoczesne rozwiązania, a także takie, które stały się standardowym wyposażeniem każdego smartfona i są po prostu wygodne.

W przypadku nowego Vivo Y1s sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. Takich smartfonów, jak ten, jest już bardzo mało na rynku.

Specyfikacja Vivo Y1s

Jest to smartfon o bardzo podstawowym wyposażeniu, skierowany do użytkownika, który nie będzie miał wobec niego wygórowanych oczekiwań.

Urządzenie oferuje wyświetlacz o przekątnej 6,22 cala, proporcjach 19:9 i rozdzielczości HD+ 1520×720 pikseli z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części. Pod nim znajduje się dość szeroki tzw. podbródek, który jasno daje do zrozumienia, że mamy tu do czynienia z propozycją z niższej półki.

Vivo Y1s Aurora Blue (źródło: Vivo)

Smartfon wyposażono też w ośmiordzeniowy (8x ARM Cortex-A53; 12 nm) procesor MediaTek Helio P35 2,3 GHz oraz 2 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD.

Ponadto na jego tyle znajduje się aparat główny o rozdzielczości 13 Mpix (f/1.8), natomiast na przodzie 5 Mpix do selfie i rozmów wideo. Do tego smartfon oferuje także niehybrydowy Dual SIM (2x SIM + microSD), radio FM, obsługę USB OTG i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Vivo Y1s Olive Black (źródło: Vivo)

Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 10 z interfejsem Funtouch OS 10.5 i jest zasilane przez akumulator o pojemności 4030 mAh (ładowanie przez port microUSB). Całość ma wymiary 155,11×75,09×8,28 mm i waży 161 gramów.

Cena Vivo Y1s, dostępność

Smartfon zadebiutował oficjalnie w Kambodży, gdzie jego cenę ustalono na równowartość ~410 złotych. Na razie nie wiadomo, do jakich jeszcze krajów trafi ten model.