Piękne są te nowe telewizory Redmi, aż chce się je kupić

Dwa miesiące temu Redmi zaprezentowało ogromny, bo aż 98-calowy telewizor Smart TV MAX 98″. To jednak propozycja dla bardzo wymagających użytkowników, o czym świadczy nie tylko jej rozmiar, ale też specyfikacja i cena, która wynosi równowartość ~12 tysięcy złotych. Dziś producent dodał do swojej oferty wielokrotnie tańsze urządzenia. Wyglądają tak, że aż chce się je kupić.

Redmi Smart TV X50/X55/X65 – specyfikacja

Nowe telewizory skutecznie przykuwają wzrok za sprawą swojego niemal bezramkowego designu – według deklaracji producenta, ekran pokrywa aż 97% powierzchni panelu przedniego. Do tego otacza go metalowa ramka, co dodatkowo potęguje wrażenie obcowania z produktem premium.

Redmi zastosowało w telewizorach Smart TV X50/X55/X65 matryce LCD o rozdzielczości 4K 3840×2160 pikseli, częstotliwości odświeżania 60 Hz i 178° kątach widzenia. Charakteryzują się one też pokryciem palety barw NTSC na poziomie 85%. O przekątnej ekranu informuje oznaczenie każdego modelu (odpowiednio 50″, 55″ i 65″). Producent zastosował w swoich nowych urządzeniach również technologię MEMC (Motion Estimation/Motion Compesation), która ma poprawić płynność odtwarzanego obrazu.

Za wydajność w nowych Redmi Smart TV odpowiada czterodzeniowy procesor Novatek NT72671D, który składa się z dwóch rdzeni ARM Cortex-A73 i dwóch ARM Cortex-A53 oraz układu graficznego ARM Mali-G51. Współpracuje on z 2 GB RAM, a użytkownik ma do dyspozycji na aplikacje 32 GB pamięci wbudowanej. Telewizory pracują pod kontrolą systemu PatchWall, który oferuje m.in. możliwość wydawania komend za pomocą inteligentnego asystenta głosowego Xiao AI.

Redmi Smart TV X50/X55/X65 mają na pokładzie także w sumie osiem głośników o mocy 12,5 W każdy – cztery pełnozakresowe o wysokiej częstotliwości, dwa wysokotonowe i dwa o niskiej częstotliwości. Nie zabrakło również technologii Dolby Audio i DTS-HD. Oprócz tego są też m.in. trzy HDMI (w tym jedno HDMI Arc), dwa USB-A (z czego jedno w standardzie USB 3.0) i Ethernet. Użytkownicy będą mogli łączyć się z telewizorem za pomocą Bluetooth 5.0 i dwuzakresowego WiFi (2,4 GHz & 5 GHz). Zapewniono też wsparcie dla obsługi przez podczerwień.

Redmi Smart TV X50/X55/X65 – cena

Podczas oficjalnej prezentacji nowych telewizorów producent ujawnił jedynie ceny dwóch większych modeli. Redmi Smart TV X55 będzie kosztować w Chinach 2299 juanów (równowartość ~1340 złotych), natomiast Redmi Smart TV X65 – 3299 juanów (~1920 złotych). Oba są już dostępne w przedsprzedaży w ojczyźnie Xiaomi, zaś sprzedaż regularna rozpocznie się 10 czerwca 2020 roku.

Ostatni z tej trójki, Redmi Smart TV X50, pojawi się w sklepach dopiero za jakiś czas – producent nie zdradził jednak, kiedy dokładnie.

Źródło: Xiaomi (Smart TV X55), Xiaomi (Smart TV X65), FoneArena