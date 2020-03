Na razie wszystko wskazuje na to, że Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020 w Tokio się odbędą, choć nie można wykluczyć, że i one zostaną odwołane bądź przełożone na późniejszy termin – wszystko zależy od tego, jak będzie się rozwijać sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływanego przez niego chorobą COVID-19 (aczkolwiek regulamin tego wydarzenia przewiduje, że musi ono zostać zorganizowane w tym roku kalendarzowym). Samsung nie zamierza jednak zmieniać swoich planów wydawniczych – właśnie zaprezentował Galaxy S20+ 5G Olympic Edition w ładnym, złotym kolorze.

Nawet jeśli niektórzy bagatelizują zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2, to nie sposób nie odczuć, że wywołana przez niego globalna pandemia utrudnia wszystkim życie i krzyżuje plany na przynajmniej najbliższe tygodnie. Z uwagi na obawy o zdrowie głównych bohaterów i uczestników odwołano wiele imprez lub przełożono je na inny termin, niekiedy bardzo odległy, jak w przypadku UEFA Euro czy Konkursu Piosenki Eurowizji, a do tego nie wiadomo, jak będzie z pozostałymi, w tym z Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi 2020 w Tokio.

Na razie Japończycy są dalecy od odwoływania imprezy w przewidzianym terminie (24 lipca – 8 sierpnia 2020 roku), ale jednocześnie są w o tyle niekorzystnej sytuacji, że muszą ją zorganizować w tym roku kalendarzowym, bowiem tak przewiduje zaakceptowany przez nich regulamin. Bądźmy jednak dobrej myśli i trzymajmy kciuki, aby koronawirus SARS-CoV-2 nie przeszkodził w odbyciu się Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 w Tokio.

Samsung prezentuje Galaxy S20+ 5G Olympic Edition. Też trafi do regularnej sprzedaży

Południowokoreański producent najwyraźniej też nie zamierza zmieniać planów wydawniczych w związku z obecną sytuacją, bowiem oficjalnie zaanonsował okolicznościową wersję Galaxy S20+ 5G. Smartfon dostępny będzie w atrakcyjnym, złotym kolorze, a do tego na jego panelu tylnym znajdą się emblematy przypominające, z jakiej okazji trafił do sprzedaży. A ta ma się rozpocząć dopiero w czerwcu 2020 roku, miesiąc przed oficjalnym rozpoczęciem Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 w Tokio, chociaż najbardziej niecierpliwi już mogą zamawiać go w przedsprzedaży.

Galaxy S20+ 5G Olympic Edition będzie sprzedawany w japońskiej sieci NTT docomo za 114840 jenów. To niewiele więcej niż kosztuje wersja „zwyczajna” – za nią trzeba zapłacić 113000 jenów (w obu przypadkach jest mowa o konfiguracji z 12 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej).

Przy okazji warto przypomnieć, że to już drugi smartfon Samsunga, który ma swoją specjalną wersję na Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020 w Tokio. W maju zeszłego roku producent przygotował bowiem okolicznościowe wydanie Galaxy S10+ (on także był sprzedawany przez sieć NTT docomo).

Źródło: NTT docomo via Playfuldroid!, GSMArena

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!