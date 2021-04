Nawet z najdroższym iPhonem nie będziesz tak wyjątkowy, jak z OnePlus Nord LE

Mimo że smartfon to tylko rzecz, jego posiadacz może poczuć się dzięki niemu wyjątkowo. Takiego uczucia nie zapewni jednak nawet horrendalnie drogi iPhone od Caviar, a niezwykły OnePlus Nord LE właśnie tak. Dlaczego?

Szalenie drogi smartfon w kieszeni może sprawić, że jego właściciel poczuje się lepiej. Można to hejtować, ale wiele osób podbudowuje swoją pewność siebie, otaczając się cennymi przedmiotami. I nie ma w tym nic złego, dopóki nie zaczyna się to negatywnie przekładać na stosunek takiej jednostki do innych ludzi, bo wywyższanie się i szpanowanie nie jest już fajne.

Jak powstał OnePlus Nord LE?

Historia powstania tego smartfona jest dość… zabawna. Andy Liu, product manager w OnePlus Nord, pewnego dnia, trzy miesiące temu, jak co dzień, odwiedził przed pracą ulubioną kawiarnię w Shenzen, aby kupić sobie latte z mlekiem owsianym. Niestety, osoba, która stała przed nim, zamówiła to samo i dla Andiego zabrakło już mleka owsianego.

Sytuacja ta go szczerze przygnębiła – na tyle, że nie był w stanie przestać myśleć o niej. Po dotarciu do pracy postanowił rzucić się w wir kreatywnej pracy, aby oczyścić umysł z negatywnych emocji. Andy Liu zaczął (w ramach eksperymentu) mieszać kolory i dość szybko jego smutek przerodził się w radość, ponieważ udało mu się uzyskać efekt, który trafił do smartfona OnePlus Nord LE.

OnePlus Nord LE jest naprawdę wyjątkowy. Dlaczego?

Pokrywa panelu tylnego w specjalnej edycji OnePlus Nord ma gradientowe wykończenie, które przechodzi z pomarańczowego w niebieski. Ponadto jej powierzchnia jest gładka, a nie błyszcząca jak w wersjach Blue Marble i Gray Onyx.

OnePlus Nord LE (źródło: OnePlus)

OnePlus Nord LE nie trafi jednak do regularnej sprzedaży, ponieważ powstanie wyłącznie jedna sztuka – LE oznacza bowiem Dosłownie Tylko Jedną Edycję (ang. Literally Only One Edition).

Producent nie zamierza jednak zatrzymywać jej dla siebie – każdy, kto chciałby ją dostać, może wziąć udział w giveaway. Aby to zrobić, należy obserwować konto marki OnePlus Nord na Instagramie, wrzucić na ten portal zdjęcie swojego obecnego smartfona i uzasadnić, dlaczego chciałoby przesiąść się na model OnePlus Nord oraz dodać #SwitchToNord w opisie.

Producent wybierze jedną osobę i przekaże jej wyjątkowego OnePlus Nord LE.

Zasady i warunki giveaway dostępne są na stronie marki OnePlus.