Redmi Display 1A to pierwszy monitor marki-córki Xiaomi, bo dlaczego nie

Redmi sukcesywnie rozszerza swoją ofertę o urządzenia z kolejnych segmentów. Jeszcze trochę i za niedługo klienci będą mogli wymienić wszystkie sprzęty domowe na propozycje z portfolio marki-córki Xiaomi. Od teraz mogą oni bowiem kupić również monitor Redmi Display 1A. Jego cena bardzo do tego zachęca.

Monitor ten jest uniwersalną propozycją – Redmi nie kieruje go do ściśle określonej grupy użytkowników, aczkolwiek ci bardziej wymagający prawdopodobnie się nim nie zainteresują. Zdecydowanej większości klientów z pewnością jednak w 100% wystarczy to, co oferuje Redmi Display 1A.

Redmi Display 1A – specyfikacja

Monitor wyposażono w matrycę IPS o przekątnej 23,8 cala, proporcjach 16:9 i rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli, więc z powodzeniem będzie go można postawić w większości domów i biurach. Wyświetlacz charakteryzuje się też jasnością 250 cd/m², kontrastem 1000:1 i czasem reakcji 6 ms (GTG) oraz częstotliwością odświeżania na poziomie 60 Hz.

Nie można również pominąć faktu, że górna oraz boczne ramki są na tyle wąskie, że z powodzeniem można postawić kilka sztuk Redmi Display 1A obok siebie, aby uzyskać znacznie większą i niemal jednolitą powierzchnię roboczą. Na dodatek górna część urządzenia ma grubość zaledwie 7,3 mm, co wygląda po prostu zniewalająco. Całość waży 2,7 kg.

Redmi Display 1A można również nieco odchylić do tyłu, aczkolwiek Redmi nie podaje, o ile dokładnie stopni. Użytkownicy będą mogli podłączyć ten sprzęt do swojego komputera za pomocą złącza VGA, jak i HDMI (w skład zestawu sprzedażowego wchodzi kabel z takimi końcówkami). Obok nich znajduje się port DC do podłączenia zasilania oraz przycisk do włączania i wyłączania urządzenia. Redmi nie przygotowało natomiast żadnych rozwiązań, pomagających ukryć przewody. Monitora nie da się też powiesić na ścianie.

Redmi Display 1A – cena

Pierwszy monitor marki-córki Xiaomi dostępny jest już w przedsprzedaży – jego cenę w Chinach ustalono na 599 juanów, co jest równowartością ~350 złotych. To niewątpliwie bardzo atrakcyjna oferta, więc chętnych z pewnością nie zabraknie.

Tym bardziej, że producent daje na Redmi Display 1A aż trzy lata gwarancji, a na dodatek oferuje możliwość wizyty technika w domu klienta, gdy coś się zepsuje.

Źródło: Xiaomi