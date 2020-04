HP Envy 17 ulepszony o procesor Intela 10. generacji, a także ekran 4K

W dzisiejszych czasach coraz trudniej znaleźć laptopa idealnie pasującego do naszych potrzeb — coś o tym wiem. Gdy przez ostatnie tygodnie przeszukiwałem internet w celu znalezienia następcy mojego leciwego już Macbooka, w moje ręce wpadł m.in. HP Envy 13. I choć finalnie postawiłem na sprzęt innego producenta, to przyznać muszę, że laptopy HP z serii Envy to jedne z najciekawszych obecnie modeli na rynku laptopów klasy premium.

Po laptopach z serii Envy od HP możemy wiele oczekiwać. Obok tak pięknego designu i fenomenalnej jakości wykonania trudno przejść obojętnie, jednak to ponadprzeciętna wydajność jest tym, czym firma HP próbuje sprzedać swój sprzęt. Co ważne, laptopy z linii Envy co jakiś czas są uzupełnianie o nowe modele z najnowszymi podzespołami — tak, jak właśnie HP Envy 17.

Nowa specyfikacja HP Envy 17

Firmie HP przyznać trzeba, że dobrze wie, jak skonstruować arcywydajnego laptopa. W dość smukłej, jak na tę wielkość ekranu, aluminiowej obudowie znaleźć możemy nie tylko nowy procesor Intela, ale także ekran o rozdzielczości 4K (3840×2160 pikseli), co jest znacznym ulepszeniem względem poprzedniego modelu.

Specyfikacja HP Envy 17 2020:

Procesor: 10. generacji Intel Core i7-1065G7,

Ekran: 17,3 4K UHD,

Pamięć RAM: 12 GB DDR4,

Dysk: 512 GB Intel SSD i 32 GB Intel Optane memory,

Karta Graficzna: NVIDIA GeForce MX330,

Bateria: 4 komorowa, 55 Wh Li-ion.

Całość dopełniają głośniki Bang&Olufsen, a także pełnowymiarowa klawiatura wraz z czytnikiem linii papilarnych. Jestem przekonany, że wiele osób doceni również obecność numpada, który jest coraz większą rzadkością w nowych modelach laptopów.

Największe kontrowersje wzbudzać może karta graficzna, bowiem GeForce MX330 nie jest królem benchmarków — nie ma co się oszukiwać. Nie jest to GPU, na którym pogramy w najnowsze tytuły w sensownej rozdzielczości i jakości, jednak do pracy większości z użytkowników karta ta służyć będzie jeszcze przez lata. Sam byłem zdziwiony, jak wiele potrafi poprzednik MX330, za sprawą dobrej optymalizacji w programach graficznych.

Cena i dostępność w sklepach

Niestety, na razie HP milczy na temat dokładnej daty sklepowej premiery Envy 17 2020 – producent informuje jedynie, że model ten pojawi się na rynku już wkrótce. Znamy za to jego cenę, którą ustalono na 1250 dolarów, co przy obecnym kursie dolara daje równowartość ponad 5300 złotych (choć do końcowej polskiej ceny doliczyć będziemy musieli jeszcze podatki).

A co Wy sądzicie o laptopach HP z rodziny Envy?

Źródło: Pocketnow

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!