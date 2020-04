Intel Core Comet Lake-H – w 10. generacji mamy ponad pięć gigaherców!

Zapewne pamiętacie jak nieco ponad rok temu informowaliśmy Was o premierze procesorów Intel Core Comet Lake linii U oraz Y. Producent zapowiedział linię H już podczas targów CES 2020, a teraz nareszcie nadszedł czas, żeby podzielić się z Wami oficjalnymi informacjami na ich temat. Pękła bariera 5 GHz – częstotliwościami taktowania tej wielkości i wyższymi będziemy mogli cieszyć się w laptopach wyposażonych w procesory i7 oraz i9. Oto CPU z nowej rodziny Comet Lake-H.

Intel Comet Lake-H to 10. generacja procesorów, których głównym przeznaczeniem są laptopy. Niebiescy zaprezentowali aż sześć nowych mobilnych jednostek. Są nimi Intel Core i9-10980HK, Intel Core i7-10875H, Intel Core i7 10850H, Intel Core i7-10750H, Intel Core i5-10400H oraz Intel Core i5-10300H. Cztery z procesorów mogą się pochwalić częstotliwością taktowania z piątką z przodu, przy czym trzy jednostki mogą osiągnąć więcej niż 5 GHz. Jakieś szczegóły? Wszystko w tabeli poniżej.

Zarówno Intel Core i7-10875H, jak i Intel Core i9-10980HK oferują użytkownikom osiem rdzeni oraz szesnaście wątków, co zdaniem niebieskich powinno przyczynić się do działania szybszego niż kiedykolwiek.

Intel Core i9-10980HK – najszybciej, najlepiej

Oczywiście Intel podzielił się z dziennikarzami informacjami na temat wzrostu wydajności podanego z jakimś punktem odniesienia. Są tylko dwa problemy – po pierwsze, nie znamy dokładnych wartości klatek na sekundę, jakie udało się osiągnąć podczas testów, a jedynie procentową różnicę między nimi.

Drugim problemem jest to, że porównano ze sobą laptopy z… innymi kartami graficznymi. Okazało się bowiem, że niebiescy postanowili wziąć laptopy pochodzące z odpowiadających sobie segmentów w latach 2017 i 2020. Nie trzeba specjalnie znać się na komputerach, aby wiedzieć, że przyrost wydajności wynikać będzie nie tylko z lepszego CPU, ale także nowszego GPU. Niemniej, rzućcie okiem na dostarczone przez Intela wartości.

No dobra, wiemy już jak sprawdza się Intel Core i9-10980HK w porównaniu z procesorem Intel Core i7-7820HK. Warto mieć na względzie, że dziesiąta generacja i-dziewiątek osiąga wyższe taktowanie dzięki technologii Thermal Velocity Boost i w praktyce może wcale nie być znacznie szybsza, niż jednostki obecne na rynku od ubiegłej wiosny. Cóż, porównania do trzyletnich procesorów najprawdopodobniej wynikają właśnie z tego, że wzrost wydajności rok-do-roku wcale nie jest taki imponujący.

Wiemy już jak sprawuje się najlepszy z zaprezentowanych procesorów. A coś trochę tańszego?

Intel Core i7-10750H kontra trzy lata starszy brat

Ponownie – miejcie na względzie, że przyrost wydajności nie odnosi się jedynie do CPU, a wkład nowszego układu graficznego do liczby uzyskanych klatek mógł być nieoceniony.

Warto zwrócić uwagę, że bazowo procesor Intel Core i7-10875H wydaje się być bardzo dobrą propozycją, niewiele gorszą niż najmocniejszy Intel Core i9-10980HK. Co prawda ten większy ma odblokowany mnożnik, a więc będzie można tam osiągać jeszcze lepsze rezultaty, ale jeśli ktoś będzie celował w wydajność prosto-z-pudełka, to i-siódemka może być lepszą opcją.

Warto jednak przypomnieć, że nowe laptopy będą wyposażone w oprogramowanie w znacznym stopniu ułatwiającym zmianę taktowania procesora oraz wręcz automatyzację jego ustawień – w takim wypadku, nawet mimo niewiele lepszej wydajności bazowej, Intel Core i9-10980HK może osiągać znacznie lepsze rezultaty nawet w rękach niezbyt zaawansowanych użytkowników. Niestety, tej informacji nie ma na slajdach, ale podczas konferencji padło pytanie, jakie jest maksymalne taktowanie tego procesora dla wszystkich rdzeni. Zainteresowanym odpowiadam – 4,4 GHz.

Co z litografią? Nadal 14 nm

Intel podczas prezentacji wielokrotnie podkreślał, że głównym celem było zaoferowanie swoim użytkownikom jak najlepszej wydajności. Co to oznacza? Między innymi to, że do produkcji procesorów Intel Core Comet Lake-H użyto tego samego procesu technologicznego, co we wcześniejszych latach. Zdaje się, że z 14-nanometrową litografią musimy się jeszcze na trochę zaprzyjaźnić. Z interesujących nowości warto jeszcze nadmienić, że rodzina Comet Lake-H będzie wspierała pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 2933 MHz.

A jak nowe procesory sprawdzą się w praktyce? Czy oprogramowanie rzeczywiście będzie dobrze wybierało między maksymalną wydajnością, a energooszczędnością? Cóż, dowiemy się już wkrótce, bo prawdopodobnie jeszcze dziś w sklepach pojawią się pierwsze laptopy wyposażone w tej jednostki.

Polecamy również:

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!