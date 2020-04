DJI Mavic Air 2 już w powietrzu. To znaczy w sprzedaży

DJI ogłosiło premierę drugiej generacji jednego z najważniejszych swoich dronów – Mavic Air. Na kilka sposobów pozytywnie różni się od swojego poprzednika, nie zmieniając ceny startowej.

DJI Mavic Air 2 – widać, że to kolejna generacja

Producent w bardzo prosty sposób przedstawia zmiany, jakie dotknęły jeden dronów firmy. Część z niech da wychwycić się tylko porównując tabelki z danymi, inne zaś są oczywiste prawie że zaraz po pierwszych oględzinach sprzętu – oczywiście, o ile wie się, na co patrzeć.

Po pierwsze: budowa. Mavic Air 2 jest nieco cięższy od poprzednika – jego masa wzrosła z 430 g do 570 g. Wynika to między innymi z zastosowania większej baterii, która teraz ma 3500 mAh (Mavic Air miał 2375 mAh). Dodatkowe zaplecze zasilające pozwoli dronowi unosić się w powietrzu zauważalnie dłużej – nawet do 34 minut, co dotąd nie było możliwe (czas lotu w Mavic Air wynosił 21 minut).

Po drugie: aparat i kamera. Matryca użyta w nowym dronie DJI ma 48 Mpix (f/2.8). Jest większa i zamiast 1/2,3″(11 mm) ma 1/2″ (12,7 mm). Powinno to pozytywnie wpłynąć na jakość fotografii – HDR sporo obiecuje. Podobnej poprawie uległy właściwości wideo. Pierwszy Mavic Air był w stanie nagrywać filmy w 4K przy 30 kl./s lub 1080p przy 120 kl./s. Mavic Air 2 zaś da sobie radę z filmem 4K w 60 kl./s lub 2080p w 240 kl./s. W trybie Hyperlapse można uzyskać nawet 8K.

Po trzecie: właściwości lotu. Dodano kilka przydatnych inteligentnych funkcji. Na przykład:

ulepszony system antykolizyjny (Advanced Pilot Assistance 3.0)

AirSense, wykrywający sygnały ADS-B, by zapobiec zderzeniom z innymi latającymi maszynami, takimi jak samoloty czy śmigłowce

półautomatyczne tryby lotu, zawierające zaprogramowane style, jak choćby śledzenie obiektu

Po czwarte: kontroler. Zamiast sprężynowych chwytaków na smartfona, ma teraz łatwiejszy w obsłudze zacisk. Smartfon jest teraz umieszczony powyżej przycisków sterujących, co wydaje się być bardziej domyślne niż w poprzedniku.

Cena DJI Mavic Air 2

Dron już dziś jest dostępny w sprzedaży w Chinach. Kosztuje tyle samo, co Mavic Air pierwszej generacji w dniu premiery, a więc 849 euro. Do Europy powinien trafić w połowie maja.

źródło: DJI, Android Police, fonearena