Gigant streamowania gier rośnie w siłę – oto aplikacja Facebook Gaming

Gamingowe transmisje na żywo cieszą się ogromną popularnością. Takie gry jak Valorant potrafią zebrać nawet do półtora miliona widzów jednocześnie, co faktycznie może robić wrażenie. Od jakiegoś czasu w świadomości widzów streamów z gier wideo istnieje również usługa Facebook Gaming, która doczekała się właśnie aplikacji na urządzenia mobilne.

Facebookowe centrum gracza

Choć pomysł na włączenie do największego portalu społecznościowego na świecie usługi streamowania naszej rozgrywki do sieci zdawał się być skazany na sukces, to Facebook mocno nadszarpnął swoją reputację poprzez – nazwijmy to wprost – przekupstwo największych streamerów znanych wcześniej przykładowo z Twitch.tv. Pewna część twórców zrezygnowała z platformy Marka Zuckerberga po znacznym obniżeniu liczebności swojej widowni, ale sporo osób skuszonych podwyższoną stawką nie zdecydowało się na ponowną migrację.

Użytkownicy zdają się zapominać o przetasowaniach na scenie streamerów, a usługa FB Gaming zdaje się coraz szybciej rozkwitać. W sklepie Google Play pojawiła się oficjalna aplikacja usługi, którą pobrać możecie tutaj. Jak na razie usługa jest dostępna jedynie na urządzeniach z systemem Android. Co ciekawe, nie umożliwia ona jedynie oglądania transmisji i udzielania się na czatach, a w zanadrzu ma kilka dodatkowych funkcji.

W aplikacji znajdziemy na przykład dedykowane graczom grupy, które zrzeszać mają miłośników wirtualnej rozrywki zainteresowanych nie tylko konkretnymi tytułami, ale także tematyką gier samą w sobie.

Wiele osób chętnie korzysta z prostych gier, które stworzone zostały z myślą o aplikacji Messenger i były możliwe do uruchomienia jedynie za jej pośrednictwem. Wszystkie te produkcje są teraz dostępne w Facebook Gaming, co zdecydowanie ułatwi wyszukiwanie interesujących nas pozycji. Do tego pojawiły się towarzyszące poszczególnym grom konwersacje, które mogą znacznie ułatwić wspólne cieszenie się wybranymi produkcjami.

Atmosfera na arenie platform do transmitowania gier wideo staje się coraz bardziej napięta. Poważną konkurencję dla Twitcha, YouTube oraz Facebook Gaming stanowił Mixer. Niestety usługa Microsoftu nie przetrwała próby rynku i w momencie pisania tego artykułu transmisje na tej platformie ogląda jedynie około 13 000 użytkowników.

Streaming to bardzo ciężki do podbicia segment rynku, ale wszystko wskazuje na to, że Facebook jest na dobrej ścieżce ku zjednaniu sobie fanów gier wideo.

