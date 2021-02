Apex Legends ukaże się na Nintendo Switch już w przyszłym miesiącu!

W 2019 roku jedną z najbardziej popularnych gier wieloosobowych, bez wątpienia było Apex Legends, które zdołało w czasie pierwszych tygodni premiery przyciągnąć do siebie aż 50 milionów graczy! Prawie dwa lata później gra EA nadal cieszy się sporą popularnością, która może teraz znacząco wzrosnąć, dzięki premierze wersji na Nintendo Switch!

Premiera Apex Legends na Nintendo Switch

Już w przyszłym tygodniu, 9 marca 2021 roku na konsole Nintendo Switch zawita darmowe Apex Legends! Dodatkowo, przez pierwsze dwa tygodnie od premiery, każdy gracz Apex Legends na Nintendo Switch może liczyć na pomocne bonusy w postaci podwójnego zdobywanego doświadczenia.

Mało? No to EA dorzuca jeszcze 30 poziomów przepustki sezonowej z 8 sezonu, który rozpoczął się już parę tygodni temu. Co ważne, wersja na Nintendo Switch wspierać będzie rozgrywkę międzyplatformową, tak więc każdy potencjalny gracz na przenośnej konsoli Nintendo, będzie mógł grać ze swoimi znajomymi z PC i pozostałych konsol. Świetna sprawa!



Apex Legends – PC

Dużo osób może mieć jednak pewne obawy co do jakości portu Apex Legends na mobilnego Switcha. Bez wątpienia gra EA jest bardzo dynamiczna i dość wymagająca, przez co mała moc konsoli może stanowić tu problem. Ja jednak uspokajam — za tę wersję Apex Legends odpowiada studio Panic Button, które ma na swoim koncie już kilka świetnych portów na konsole Nintendo.

Nawet nie tak dawno miałem okazję recenzować Doom Eternal w wersji na Nintendo Switch, które wyszło właśnie spod rąk Panic Button — i jest to w mojej opinii jeden z najlepiej wykonanych portów dużych multiplatformowych gier na tę mobilną konsolę. Tak więc trzymam kciuki, by strona techniczna Apex Legends na Switchu była co najmniej tak dobra, jak zaplecze technologiczne mobilnego Doom Eternal.

Apex Legends pierwotnie debiutowało na 4 lutego 2019 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Grę w wersji na PC możecie obecnie znaleźć nie tylko na Originie, ale także na platformie Steam — oczywiście wszędzie gra dostępna jest w pełni za darmo.