Używasz tego powerbanku? To niebezpieczne! Jest decyzja producenta

Choć powerbanki wydają się z założenia prostymi urządzeniami, zawarte w nich komponenty muszą działać jak w zegarku. Niedoskonałości czy wady fabryczne mogą doprowadzić nie tylko do zwykłych uszkodzeń, ale mogą być również przyczyną niebezpiecznych sytuacji. Jeden z producentów uruchomił właśnie globalną akcję z tym związaną.

Jakich urządzeń dotyczy problem?

O pierwszych niepokojących sygnałach, płynących ze strony Anker, firmy produkującej m.in. słuchawki czy powerbanki, informowaliśmy na początku czerwca 2025 roku. Okazało sę bowiem, że model Anker PowerCore 10000 (model A1263) z powodu wadliwego akumulatora litowo-jonowego może stwarzać zagrożenie pożarowe. Sprawa dotyczyła wyłącznie rynku amerykańskiego, gdzie sprzęt sprzedawany był od 1 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Niecałe dwa tygodnie później okazało się, że problem zatacza szersze kręgi, niż pierwotnie zakładano. Producent ogłosił, że niebezpieczeństwo związane z przegrzewaniem się ogniw i możliwością wywołania pożaru dotyczy kolejnych siedmiu powerbanków:

Magnetic Power Bank (A1642),

Anker 335 Power Bank (A1647),

Anker Zolo Travel Power Bank (A1680),

Anker Zolo Travel Power Bank (A1681),

A1257,

A1689

A1652.

Urządzenia były sprzedawane w Chinach, a winowajcą całej sytuacji okazały się wadliwe ogniwa marki Amprius, które montowano również w urządzeniach marki Xiaomi, Romoss, Ugreen, Baseus czy Aukey.

Anker PowerCore 10000 (źródło: Anker)

Globalna akcja Ankera. Sprawdź swój powerbank!

W tej chwili Anker rozpoczął kolejną akcję, tym razem globalną, która dotyczy pięciu urządzeń:

Anker Power Bank (pojemność 10000 mAh, moc ładowania 22,5 W) – model A1257,

Anker Power Bank (20000 mAh, 22,5 W, wbudowany kabel USB-C) – model A1647,

Anker MagGo Power Bank (10000 mAh, 7,5 W) – model A1652,

Anker Zolo Power Bank (20000 mAh, 30 W, wbudowany kabel USB-C oraz Lightning) – model A1681,

Anker Zolo Power Bank (20000 mAh, 30 W, wbudowany kabel USB-C) – model A1689.

Producent tłumaczy, że „szansa na wystąpienie awarii jest bardzo mała”, jednak ze względu na nadmierną ostrożność, woli uruchomić proces dobrowolnych zwrotów.

Jeżeli jesteście właścicielami jednego z takich urządzeń, firma sugeruje pozbycie się ich. Możecie to zrobić oddając powerbank do odpowiednio opisanego kosza na elektrośmieci, który może znajdować się w pobliskim sklepie, centrum handlowym lub w placówce Poczty Polskiej albo dostarczyć akcesorium do PSZOK-u.

Jeżeli macie numer seryjny urządzenia oraz dowód zakupu, na oficjalnej stronie producenta poświęconej akcji możecie wypełnić formularz, na podstawie którego Anker może zaoferować Wam darmowy produkt zastępczy lub kartę podarunkową do wykorzystania w sklepie.

Na stronie skierowanej do chińskiego klienta producent zapewnia, że współpracuje z dostawcami w celu stworzenia nowych protokołów nadzoru i testowania, aby podobna sytuacja nie wydarzyła się ponownie.