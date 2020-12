Potrójnie składany tablet i przezroczysty telefon? Samsung już nad tym pracuje!

Samsung to jedna z tych firm, która może sobie pozwolić na wprowadzanie nowości i eksperymentowanie w świecie smartfonów. Najnowsze doniesienia sugerują bardzo ciekawe premiery na nadchodzący 2021 rok w wykonaniu tej firmy.

Telefon z przezroczystym wyświetlaczem

Podczas gdy większość z nas czeka na telefony z przednimi aparatami ukrytymi pod wyświetlaczem, Samsung idzie o krok dalej. Jak sugeruje jeden ze znanych leaksterów – Tron, firma aktualnie pracuje nad kilkoma ciekawymi projektami.

Jeden z nich dotyczy telefonu z przezroczystym wyświetlaczem, który rzekomo ma wyjść na światło dzienne już w 2021 roku. Wielką niewiadomą jest jednak, czy będzie to sprzęt produkowany seryjnie, czy jeden z prototypów mających pokazać na co stać koreańskiego giganta. Na chwilę obecną nie posiadamy jednak o tym projekcie więcej informacji, choć jak tylko czegoś się dowiemy, z pewnością damy wam znać.

Render przezroczystego telefonu Samsunga (fot. LetsGoDigital)

Potrójnie składany „tablet”

Przechodząc do (moim zdaniem) nieco bardziej użytecznego projektu, który podobno także zaplanowany jest na najbliższy rok, zastanówmy się co najbardziej przeszkadza nam w obecnych tabletach. Zapewne większość z Was odpowie, że mobilność, a dokładniej – jej brak. O ile bowiem oglądając coś w drodze, czy na wyjeździe chcielibyśmy mieć dostęp do jak największego ekranu ułatwiającego konsumpcję treści, czy pochłanianie kolejnych odcinków ulubionego serialu na Netflixie, to rozmiar urządzenia podczas transportu może czasem irytować.

Nie szukając daleko, wystarczy rzucić okiem na tegoroczny topowy tablet od Samsunga. Galaxy Tab S7+ to genialny sprzęt, który idealnie nadaje się do konsumpcji treści, lecz jego rozmiar może być zarówno plusem jak i minusem, a wszystko w zależności od tego co chcemy z nim w danym momencie zrobić. Plusem, gdy chcemy coś obejrzeć, czy poszukać w internecie. Minusem natomiast, jeśli mamy go gdzieś przewieźć, a bagaż jest już upchany ponad normę i nie ma na nic więcej miejsca.

8.5 Ocena



Tu przychodzi na ratunek pomysł Samsunga, czyli „tablet” składany potrójnie.

Pewnie wiele osób pomyślało tu o modelu Samsung Galaxy Z Fold 2 i poniekąd słusznie. Do idealnego urządzenia służącego głównie oglądaniu seriali i filmów mobilnie, brakuje mu jednak odpowiednich proporcji. Czy dodanie jeszcze jednej części wyświetlacza rozwiązałoby sprawę? Zapewne tak, i choć Tron wspomina tu bardziej o potrójnym składaku jako o tablecie, zdecydowanie może się to także odnosić do następcy obecnego Galaxy Z Fold 2, któremu po rozłożeniu niewiele do tego miana przecież brakuje.

Plotki mogą jednak sugerować równie dobrze nie tyle następcę obecnego flagowca koreańskiej firmy, co po prostu kolejnego przedstawiciela rodziny Galaxy Tab. Na odpowiedź jednak, czy rodzina tabletów Samsunga powiększy się o składanego brata, przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, gdyż urządzenia te mają swoją premierę przeważnie w okolicach sierpnia.

Wizualizacja Z Fold 3 – czy to właśnie o nim mowa? (fot. LetsGO Digital)

Rolowane wyświetlacze nie w 2021

Samsung z pewnością bardzo wzbogaci swoje portfolio sprzętów w nadchodzącym roku, jednak jak sugerują doniesienia, nie będzie to jeszcze czas rolowanych wyświetlaczy. Może to i dobrze, gdyż już w przypadku pierwszych składanych telefonów widzieliśmy, iż pośpiech nie popłaca. Pozostaje nam więc czekać na kolejne nowości od koreańskiego giganta. Najbliższe planowane są już na 14 stycznia, kiedy to swą premierę ma mieć seria Galaxy S21 – jest więc na co czekać :)