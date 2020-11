Porsche Vision Renndienst – tak, to elektryczny van z logo Porsche

Trzeba przyznać, że Porsche Vision Renndienst wygląda naprawdę intrygująco. Mamy jednak do czynienia z projektem koncepcyjnym, który nie trafi do produkcji.

Porsche to nie tylko 911-stka

Marka Porsche znana jest przede wszystkim ze sportowych samochodów, będących obiektem westchnień wielu fanów motoryzacji. Owszem, w ofercie znajdziemy również SUV-y, które cieszą się ogromną popularnością i stanowią jeden z głównych filarów finansowych firmy. Mimo tego, producent wciąż oferuje auta będące wyznacznikiem sportowych emocji podczas prowadzenia.

Mamy model 911 czy 718, a nawet Panamerę, która owszem jest dużą limuzyną, ale zaskakująca zwinną i mającą w sobie geny prawdziwego Porsche. Co więcej, od niedawna klienci mogą kupić elektryczny model Taycan, który chwalony jest nie tylko za osiągi, ale także za prowadzenie.

Mogłoby się wydawać, że po wprowadzeniu SUV-ów czy limuzyny, niemiecki producent już niczym nas nie zaskoczy. Cóż, w miejscowości Stuttgart powstają modele naprawdę nietypowe, całkowicie odmienne od tego, co już znamy. Jednym z nich jest Porsche Vision Renndienst.

Porsche Vision Renndienst, czyli elektryczny van ze Stuttgartu

Jak już wcześniej wspomniałem, Porsche Vision Renndienst to koncept, samochód eksperymentalny, który nigdy nie trafi na publiczne drogi. Ponadto, nawet gdy był projektowany, nikt nie myślał o jego masowej produkcji.

Elektryczny van został stworzony w 2018 roku, ale dopiero teraz zdecydowano się go przedstawić światu. Został on pokazany wraz z 15 innymi samochodami, które powstawały w ukryciu w latach 2005-2019, a obecnie można je obejrzeć w książce Porsche Unseen.

Mimo iż nie udostępniono zdjęć wnętrza Porsche Vision Renndienst, to wiemy, że ma on centralnie umieszczone siedzenie kierowcy. Projektanci zdecydowali się jeszcze na zastosowanie modułowej kabiny podróżnej, mogącej pomieścić maksymalnie do pięciu pasażerów.

Do napędu Porsche Vision Renndienst służą wyłącznie silniki elektryczne. Natomiast pakiet akumulatorów znalazł się pod podłogą, co umożliwiło zapewnienie naprawdę sporej przestrzeni wewnątrz, jak najbardziej wystarczającej do zapewnienia komfortowej podróży dla kilku osób.

Elektryczny van nie pasuje do obecnej gamy Porsche, ale należy zauważyć, że posiada on stylistykę z elementami zbliżonymi do tych, które znajdziemy w aktualnie sprzedawanych autach ze Stuttgartu, szczególnie w modelu Taycan.