Porównanie Motorola Moto G84 vs Poco X6 5G. Który smartfon do 1500 złotych lepszy?

Jednym z najchętniej wybieranych smartfonów do 1500 złotych jest Motorola Moto G84, której premiera w Polsce miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Kilka miesięcy później, bo w lutym bieżącego roku, pojawiło się na jej horyzoncie spore zagrożenie w postaci Poco X6 5G. Czas porównać te modele ze sobą. Czy w ogóle można powiedzieć, że któryś z nich jest jednoznacznie lepszy?

Wzornictwo, jakość wykonania, odczucia z użytkowania

Gdybym miała wskazać model, który wizualnie podoba mi się bardziej, bez wątpienia odpowiedziałabym, że Motorola. Wszystko za sprawą tego, że – po pierwsze – dostępna jest w ciekawych wersjach kolorystycznych (w testach mieliśmy niebieską), a – po drugie – obudowa wykończona jest wegańską skórą. Takie zagranie chroni telefon przed zbieraniem odcisków palców. W Poco X6 5G mamy natomiast do czynienia z błyszczącym plastikiem, który palcuje się od samego patrzenia.

Pod względem estetycznym bardziej przemawia do mnie Moto G84, być może też przez wzgląd na mniejszą wyspę z aparatami. A jednak minimalizm to coś, co w tańszych telefonach może być strzałem w dziesiątkę. Wyspa w Poco jest, w porównaniu do konkurenta, wręcz ogromna.

Z rzeczy użytkowych dodam jeszcze, że przyciski głośności i włącznik nieco bardziej wystają ponad poziom obudowy w Moto G84, dzięki czemu wygodniej się z nich korzysta bez etui. Po włożeniu do etui, paradoksalnie, wygoda rośnie w przypadku Poco X6 5G.

Co do etui też jedna uwaga – to z zestawu Poco jest przyjemniejsze w użytkowaniu. Z Motorolą mamy typowe gumowe etui, które nie sprawia najlepszego wrażenia mówiąc o odczuciu w dłoniach, ale zapewnia ochronę, a to najważniejsze.

Motorola Moto G84 vs Poco X6 5G – porównanie specyfikacji:

model Motorola Moto G84 Poco X6 5G ekran pOLED, 6,5”, 1080×2400, 402 ppi, 120 Hz, jasność do 1200 nitów AMOLED 6,67″, 2712×1220, 446 ppi, 120 Hz, jasność do 1800 nitów procesor Snapdragon 695 (6 nm) Snapdragon 7s Gen2 (4 nm) GPU Adreno 619 Adreno 710 RAM 12 GB 12 GB pamięć 256 GB 256 GB system Android 13 Android 13, MIUI 14 aparat główny 50 Mpix (f/1,88; 1,0 μm), super PDA, Ultra Pixel, OIS

ultraszeroki 8 Mpix (f/2,2; 1,12 μm), 118° Macro Vision główny 64 Mpix, f/1.8, 0.7µm, PDAF, OIS

ultraszeroki 8 Mpix, f/2.2, 118˚, 1/4″, 1.12µm

makro 2 Mpix, f/2.4 kamerka 16 Mpix f/2,45 16 Mpix f/2.5 audio stereo z Dolby Atmos,

3.5 mm jack audio stereo z Dolby Atmos,

3.5 mm jack audio bateria 5000 mAh 5100 mAh ładowanie 30 W 67 W 5G tak tak NFC tak tak dual SIM tak, hybrydowy (2x nanoSIM lub nanoSIM + microSD) tak (2x nanoSIM) eSIM nie nie czytnik linii papilarnych tak, w ekranie tak, w ekranie USB typu C tak tak wymiary 160 x 74,4 x 7,6 mm 161,2 x 74,3 x 8 mm waga 166,8 g 181 g odporność IP54 IP54 cena 1499 złotych 1499 złotych

Zacznijmy od działania obu telefonów. Choć za ich wydajność odpowiadają inne jednostki Qualcomma i wyniki w testach syntetycznych potrafią być znacznie na korzyść Poco X6 5G, to jednak Motorola Moto G84 w typowym użytkowaniu dotrzymuje mu kroku.

Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G

Co jest podobne?

IP54,

czytnik linii papilarnych w ekranie,

głośniki stereo,

5G,

Android 13,

płaskie ekrany,

częstotliwość odświeżania 120 Hz,

cena.

Co przemawia za Motorolą Moto G84?

lepsza jakość zdjęć,

czysty system (bez nakładki w przeciwieństwie do MIUI w Poco),

microSD (co prawda w ramach hybrydowego dual SIM, ale jest),

niższa masa,

wsparcie dla Ready For,

gesty Moto,

obudowa bez braku tendencji do zbierania odcisków palców,

powtarzalny czas pracy (to mogła być wina testowego egzemplarza, ale trzykrotnie zdarzyło się, że Poco X6 5G zrobiło wyniki poniżej przeciętnej).

Co przemawia za Poco X6 5G?

jednoznacznie lepsze głośniki,

szybsze ładowanie (67 W – 35 minut do pełna vs 30 W – 100 minut do pełna),

jasność ekranu (do 1800 nitów vs do 1200 nitów),

port podczerwieni,

maksymalny zoom 10x (vs 8x),

nagrywanie wideo maks. 4K 30 FPS głównym aparatem (vs Full HD 60 FPS) i przednim Full HD 60 FPS (vs Full HD 30 FPS).

Zdjęcia

Już na pierwszy rzut oka widać, że Motorola Moto G84 ma szerszy kąt widzenia głównego aparatu i… pozwala robić bardziej ostre i szczegółowe zdjęcia. Zresztą, nie inaczej jest w przypadku ultraszerokiego kąta, gdzie ilość detali drastycznie spada. Widać też wyraźną tendencję Motoroli do wyostrzania zdjęć (na niektórych przykładach widać też masę ziarna), a Poco – do wygładzania.

Robiąc zdjęcia z zoomem wypada lepiej Poco X6 5G, choć “lepiej” nie oznacza wcale, że “rewelacyjnie”. Maksymalny zoom w Moto G84 jest 8-krotny i porównując takie zdjęcia z obu modeli bezapelacyjnie Poco wygrywa. X6 5G pozwala wykorzystać maksymalnie 10-krotny zoom, ale jego jakość jest mocno kiepska.

A jak jest nocą? Zaskakująco. Zdjęcia z głównego aparatu wychodzą lepsze z Moto G84, a z ultraszerokiego kąta…. z Poco X6 5G. Co ciekawe, nie jest to wyłącznie zasługa tego, że Poco oferuje tryb nocny, którego w Motoroli zabrakło – nawet w automacie X6 5G radzi sobie lepiej.

Zresztą, co ja się tu będę rozgadywać. Zobaczcie sami:

Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84, 0,5x Poco X6 5G, 0,6x Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84, 0,5x Poco X6 5G, 0,6x Motorola Moto G84 Poco X6 5G, 0,6x Motorola Moto G84, 0,5x Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84, 0,5x Poco X6 5G, 0,6x Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84, 8x Poco X6 5G, 8x Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84, 2x Poco X6 5G, 2x Motorola Moto G84, 4x Poco X6 5G, 4x Motorola Moto G84, 8x Poco X6 5G, 10x Motorola Moto G84, 0,5x Poco X6 5G, 0,6x Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84, 8x Poco X6 5G, 10x Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84 Poco X6 5G

I nocne:

Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84, tryb nocny Poco X6 5G, tryb nocny Motorola Moto G84, 0,5x Poco X6 5G, 0,6x Poco X6 5G, 0,6x, tryb nocny Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84, tryb nocny Poco X6 5G, tryb nocny Motorola Moto G84, 0,5x Poco X6 5G, 0,6x Poco X6 5G, 0,6x, tryb nocny Motorola Moto G84 Poco X6 5G Motorola Moto G84, tryb nocny Poco X6 5G, tryb nocny Motorola Moto G84 Poco X6 5G

Podsumowanie

Dotarliśmy do momentu, w którym wypadałoby jakkolwiek podsumować to porównanie. Czy na jego podstawie można wskazać jednoznacznie lepszy smartfon? Cóż, odnoszę wrażenie, że nie jest to możliwe przez wzgląd na różne oczekiwania każdego z nas – oba modele są lepsze w czymś innym.

Poco X6 5G ma jaśniejszy wyświetlacz (co docenimy latem), o wiele szybsze ładowanie, port podczerwieni, który można wykorzystać do sterowania np. telewizorem czy wreszcie jest po prostu wydajniejszy na co dzień. Motorola natomiast, nie dość, że nie zbiera odcisków palców jak oszalała (tak, mnie to potrafi zirytować), ma czysty system (co dla wielu osób stanowi ogromną zaletę), robi lepsze zdjęcia, oferuje slot microSD czy Ready For.

Jednoznacznie lepszego modelu w tym pojedynku, moim zdaniem, nie da się wskazać. Dlatego też oddaję Wam głos i zostawiam z ankietą, w której możecie wskazać, który smartfon – według Was – jest lepszy.