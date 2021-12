Nie ma co narzekać – mamy najtańszy internet mobilny w Europie

Wciąż zwiększająca się inflacja i podwyżki cen w Polsce nie nastrajają specjalnie pozytywnie, gdy przychodzi nam płacić rachunki. Przynajmniej jeśli chodzi o kwoty, jakie wydajemy na dostęp do internetu, nie osiągają średniej europejskiej.

Internet mobilny w UE – gdzie najtaniej?

Dzięki raportowi Komisji Europejskiej dotyczącej cen usług dostawy internetu w 27 krajach Unii Europejskiej, można określić, gdzie w tej części świata za gigabajty płacono najmniej. Polska ma pod tym względem bardzo dobrą pozycję – w naszym kraju dostęp do sieci w 2020 roku był tani jak w mało którym państwie wspólnoty.

Ceny internetu mobilnego w Polsce są relatywnie niskie

W przypadku internetu mobilnego, tylko kilka państw ma tak tani internet jak Polska. Raport KE prześwietlał średnie ceny za różne pakiety danych, u różnych operatorów. Dla naszego kraju brano pod uwagę takie sieci jak Orange, Play i Plus. Z dziwnych przyczyn, zabrakło tu czwartego dużego operatora – T-Mobile. Nie stanowi to jednak problemu – próba była wystarczająca, by pokusić się o odpowiednie wnioski. Ceny porównano w euro, z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej.

Jak wykazano w raporcie, ceny poszczególnych koszyków usług w Polsce są wyraźnie niższe niż średnia w Europie. Polska znalazła się wśród krajów z najtańszymi usługami mobilnymi, zaraz obok Rumunii, Estonii i Hiszpanii. Po drugiej stronie barykady, z najwyższymi cenami stanęły Cypr, Czechy, Malta i Litwa.

Internet stacjonarny także tani!

Nie tylko usługi mobilne są u nas bardzo tanie w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Także ceny internetu stacjonarnego prezentują się całkiem nieźle. Komisja Europejska wzięła pod uwagę oferty Netii i Vectry. W każdej z kategorii (do 12 Mb/s, 12-30 Mb/s, 30-100 Mb/s, 100-200 Mb/s oraz ponad 200 Mb/s) średnie ceny w Polsce plasowały znacznie poniżej średniej w UE.

Nie wystarczyło to jednak, żeby Polska zaliczyła się do krajów o najtańszym internecie stacjonarnym – taki znajdziemy w Rumunii, na Litwie, Łotwie i w Bułgarii. Jeszcze lepiej nasz kraj wypadł w zestawieniach usług konwergentnych – tu opłacalność niemalże bezkonkurencyjna.

Wydawałoby się, że w Polsce mamy drożyznę, ale nie we wszystkich aspektach to twierdzenie się sprawdza. Jeśli chodzi o ceny i jakość usług telekomunikacyjnych, to możemy uważać się za szczęśliwców. Tylko tego by brakowało, gdyby ceny abonamentów i internetu zaczęły wzrastać…

Gdybyście chcieli zapoznać się z pełnym raportem Komisji Europejskiej, to odsyłam Was do oryginału. Uprzedzam jednak – to plik PDF ważący ponad 60 MB.