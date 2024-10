Premiera Polar Vantage M3. Przystępny cenowo zegarek sportowy ze świetnymi funkcjami

Do oferty fińskiej firmy dołącza nowy zegarek sportowy. Jak podkreśla sam producent, model Polar Vantage M3 to zestaw najlepszych funkcji treningowych w zegarku ze średniej półki.

Polar Vantage M3 powinien spodobać się osobom aktywnym fizycznie

Takiego stwierdzenia można użyć w przypadku wielu smartwatchy, aczkolwiek one zazwyczaj mają trafiać do osób uprawiających sport typowo amatorsko. Z kolei Polar Vantage M3, podobnie jak inne zegarki sportowe, powinien spełnić oczekiwania także tych osób, które celują trochę wyżej niż sporadyczne bieganie czy weekendowe wycieczki rowerowe.

Zanim przejdziemy do funkcji sportowych, to wypada zacząć od podania podstawowych informacji. Zegarek został wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 1,28 cala i rozdzielczości 416 x 416 pikseli, który chroniony jest przez szkło Gorilla Glass 3 i otoczony jest ramką ze stali nierdzewnej. Wymiary plastikowej obudowy wynoszą: 44,7 mm x 44,7 mm x 12,2 mm, a waga to 53 gramów (35 gramów bez paska). Na dane przeznaczono 32 GB pamięci, zegarek ze smartfonem łączy się za pomocą Bluetooth 5.1, a także może pochwalić się klasą wodoszczelności WR50.

Akumulator o pojemności 310 mAh ma pozwolić na 30 godzin pracy w trybie treningowym lub do 7 dni w trybie zegarka. Podczas dłuższych spacerów, biegów czy wycieczek rowerowych doceniamy również dwuzakresowy GPS i funkcję zapewniającą mapy offline. Do wyboru mamy ponad 150 dyscyplin sportowych oraz kompleksowy zestaw funkcji treningowych, a także tych przeznaczonych do pomiaru regeneracji.

Polar Vantage M3 monitoruje szeroki zakres parametrów: wyniki treningowe, dzienny poziom aktywności, liczbę spalonych kalorii, czas i jakość snu oraz długoterminowe dane dotyczące stanu regeneracji. W połączeniu z zestawem czujników i różnych pomiarów, takich jak czujnik tętna, EKG oraz sprawdzanie nocnej temperatury skóry i saturacji krwi, otrzymujemy dane informujące o tym, jak treningi wpływają na układ sercowo-naczyniowy i mięśniowo-szkieletowy.

Użytkownik, obserwując dane dostarczane przez zegarek Polar Vantage M3, może precyzyjniej ustalić, czy powinien zmniejszyć czy zwiększyć obciążenie treningowe. Dane mogą też pomóc w przygotowaniach do półmaratonu lub maratonu, a także w ogólnym poprawieniu wydajności organizmu.

Oczywiście zegarek współpracuje zarówno z urządzeniami działającymi pod kontrolą Androida, jak i iPhone’ami. Producent oferuje mobilne aplikacje pozwalające na przeglądanie wcześniej zebranych danych.

Polar Vantage M3 – cena i dostępność

Polar Vantage M3 oferowany jest w dwóch wersjach kolorystycznych – Night Black i Greige Sand. Obecnie można go znaleźć w sklepie producenta w cenie 1719 złotych. Jeśli szukamy jednak sprzętu bardziej bezkompromisowego, to kilka miesięcy temu zadebiutował Polar Grit X2 Pro.