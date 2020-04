Teraz możesz utworzyć połączenie Microsoft Teams bezpośrednio w Slacku

Kiedy za oknem szaleje pandemia, a my jesteśmy zmuszeni do przerzucenia się na home office, być może przyjdzie nam zaznajomić się z nowymi narzędziami do pracy zespołowej lub po prostu – częściej z nich korzystać. Takimi programami są na przykład Slack i Microsoft Teams, które teraz zwiększają integrację.

Slack ułatwia współpracę w zdalnym biurze

Dokładniej rzecz ujmując, to Slack uruchomił opcję, która umożliwia jego użytkownikowi szybkie połączenie się z wybraną osobą przez Microsoft Teams, bez manualnego przełączania się między programami. Wystarczy w oknie rozmowy z tą osobą skorzystać z dodatkowego menu, którego jedna z opcji uruchomi czat głosowy lub wideo obsługiwany przez MS Teams.

Ogólnie, da się ustawić opcje tak, by Microsoft Teams był domyślnym operatorem połączeń. Wtedy Slack poinformuje nas nawet o zaplanowanych spotkaniach na Teams i przekaże informację o uczestnikach konferencji, którzy dołączyli do niej przed nami.

Slack ułatwia życie także tym, którzy na co dzień korzystają z innych systemów konferencyjnych audio: Zoom, Cisco Jabber, RingCentral i Dialpad. Dzięki rozszerzonej integracji tych rozwiązań, można wdzwonić się w konkretne połączenie grupowe bez opuszczania Slacka. Już wcześniej program oferował taką opcję dla Cisco Webex.

Nowości powinny wkrótce pojawić się w aplikacji dewelopera.

To dobry czas aplikacji do pracy zdalnej

Slack przekazał, że w ciągu ostatniego miesiąca odnotował 350-procentowy wzrost liczby połączeń nawiązywanych w swojej aplikacji. To ewidentny efekt pandemii wirusa SARS-CoV-2, która zmusza wiele firm na przesunięcie pracowników do home office. Przy wielu projektach prowadzonych w ten sposób, wydajne narzędzia do komunikacji zespołów są kluczowe. Dlatego nie dziwi fakt, że oprócz Slacka także inne programy oferujące rozbudowany czat grupowy czy połączenia wideo, przeżywają prawdziwe oblężenie.

źródło: The Verge, Slack

