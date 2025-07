Poczta Polska uruchamia usługę podobną do Dysku Google. Bez awizo

Poczta Polska poinformowała o udostępnieniu nowej usługi, która według przekazanych informacji przypomina trochę Dysk Google i podobne usługi chmurowe. Według deklaracji ma być wygodna, bezpieczna, elastyczna i ekologiczna.

Poczta Polska uruchamia usługę e-Archiwum

e-Archiwum to nowa usługa zaufania, która została udostępniona w ramach systemu e-Doręczeń. Jak podaje Poczta Polska, jest to bezpieczna przestrzeń do przechowywania plików elektronicznych, zapewniająca dowody ich archiwizacji, opatrzone kwalifikowanym znacznikiem czasu.

Niniejsza usługa jest dostępna dla wszystkich użytkowników posiadających Adres do e-Doręczeń (ADE) i aktywną Skrzynkę Doręczeń w Poczcie Polskiej – zarówno dla podmiotów publicznych, jak i niepublicznych. Według Poczty Polskiej e-Archiwum zapewnia szereg korzyści.

Po pierwsze, jest wygodna, ponieważ gwarantuje dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca na każdym urządzeniu. Jest też elastyczna, bowiem oferuje możliwość udostępnienia pliku także osobie nieposiadającej dostępu do e-Archiwum. Ponadto zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa: szyfrowanie i ochronę hasłem oraz funkcję logowania z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej. I w końcu jest ekologiczna, gdyż ma na celu ograniczenie zużycia papieru, co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko.

Usługa e-Archiwum (źródło: Poczta Polska)

Jak skorzystać z e-Archiwum?

Aby aktywować e-Archiwum, należy:

wypełnić wniosek o adres do doręczeń elektronicznych (ADE) na stronie gov.pl/e-doreczenia,

aktywować zgodnie z instrukcją, wysłaną na adres e-mail,

uwierzytelnić się do skrzynki doręczeń na stronie edoreczenia.gov.pl,

wybrać moduł Usługi dodatkowe w menu skrzynki doręczeń,

wybrać usługę e-Archiwum,

aktywować e-Archiwum oraz zaakceptować regulamin i politykę.

Z kolei by przesłać plik do e-Archiwum, trzeba:

uwierzytelnić się do skrzynki doręczeń,

wybrać moduł Usługi dodatkowe w menu skrzynki doręczeń,

wybrać usługę e-Archiwum,

wybrać folder i nacisnąć przycisk „Prześlij plik”,

wskazać lokalizację pliku na komputerze i dodać go.

Udostępnienie pliku z e-Archiwum wymaga zaś:

wybrania opcji „Udostępnij”,

wprowadzenia adresu e-mail, na który przyjdzie link oraz numeru telefonu do wysłania kodu,

wskazania, przez ile dni plik będzie dostępny do pobrania dla osoby, której go udostępniono.

Po otrzymaniu linka na skrzynkę e-mail odbiorca musi go kliknąć i wygenerować kod aktywacyjny oraz pobrać udostępniony plik, co wymaga wpisania kodu z SMS-a.

Poczta Polska wymaga jednak podpisania umowy na e-Archiwum. Żeby to zrobić, należy:

uwierzytelnić się do skrzynki doręczeń,

wybrać moduł Usługi dodatkowe w menu skrzynki doręczeń,

wybrać usługę e-Archiwum,

wybrać opcję „Chcę podpisać umowę”,

uzupełnić wymagane dane w formularzu i wysłać,

oczekiwać na kontakt ze strony opiekuna.

Zainteresowani klienci mogą wybrać Pakiet S za 35 złotych netto miesięcznie (43,05 złotych brutto) lub Pakiet M za 60 złotych netto miesięcznie (73,80 złotych brutto). Pierwszy zapewnia 10 GB przestrzeni w chmurze, zaś drugi 50 GB.

Regulamin świadczenia usługi e-Archiwum (PDF)

Cennik świadczenia usługi e-Archiwum (PDF)