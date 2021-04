Niespodziewana zmiana w Sony! PlayStation Store pozostanie aktywne dla PS3 oraz PS Vita

Zaskakujące wieści właśnie dobiegły z niebieskiego obozu. Sony postanowiło wycofać swoją decyzję o zamknięciu cyfrowych sklepów dla PlayStation 3 oraz PlayStation Vita w wakacje, uszczęśliwiając tym samym wielką grupę swoich fanów.

Nie takie złe PlayStation jak je malują!

We wpisie na PlayStation Blog o sytuacji wypowiedział się sam Jim Ryan (dyrektor Sony Interactive Entertainment) twierdząc, że korporacja podjęła złą decyzję. Przypomnijmy – Sony początkowo chciało wyłączyć dostęp do PS Store na dwóch platformach. 2 lipca na PlayStation 3 oraz 27 sierpnia na PlayStation Vita. Decyzja była tłumaczona chęcią porzucenia starej infrastruktury sieciowej, by móc całkowicie się skupić na prowadzeniu sklepu dla PS4 oraz PS5.

Zarówno dziennikarze z branży, jak i influencerzy wraz ze zwykłymi graczami, dali jednak wyraźnie Sony znać, że ta decyzja im się wyjątkowo nie podoba. Jim Ryan w swoim poście stwierdza, iż mu niezmiernie miło, że wraz z Sony mogą jednak zachować historię marki PlayStation i cieszyć się nią razem z grającymi.

Chłodna kalkulacja czy rzeczywista zmiana?

Jest to o tyle zastanawiające, że decyzja Sony wydawała się nieodwołalna. Wiele osób już spisało sklep na straty, a w społeczności zaczął się pojawiać temat przeróbki PS3. Fakt, wokół brandu Jima Ryana można było ostatnio stwierdzić nadmiar negatywnej prasy, ale czy byłoby to aż tak istotne, aby oddalać w czasie tak ważną dla marki decyzję?

Warto też zwrócić uwagę, że w przypadku pierwszej kieszonsolki Sony – PlayStation Portable – decyzja została podtrzymana i wszelka funkcjonalność sieciowa zniknie ze sprzętu 2 lipca 2021 roku.

Ratchet & Clank: Tools of Destruction to jedna z gier, w które koniecznie trzeba zagrać mając PlayStation 3 (źródło: Neoseeker)

Z jednej strony bardzo mnie cieszy postawa japońskiej korporacji. Na PS3 oraz PS Vita jest mnóstwo ciekawych produkcji, które nie są dostępne nigdzie indziej, a warto też mieć możliwość ich zakupu bez konieczności posiadania fizycznego nośnika z grą.

Trudno nie odnieść jednak wrażenia, że to jedynie odwleka problem w czasie. Gdy machina PS5 się rozkręci, temat z pewnością powróci na stół. To co Sony, może jakaś promocja z grami dla PS3 na zgodę?