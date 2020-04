Niespodziewany bonus! Pierwszy sezon gry HITMAN do pobrania za darmo w PlayStation Plus

W obecnej sytuacji ciężko mieć jakiekolwiek plany na majówkę, poza okazyjnym wyjściem na spacer. Całe szczęście wielu producentów i wydawców gier dba o to, żebyśmy mieli w co grać na konsolach (i nie tylko), bez wydawania grosza z portfela. Co chwilę informujemy Was o kolejnych tytułach, które rozdawane za darmo, a do tego pakietu dołącza teraz pierwszy sezon HITMAN w wersji na PlayStation 4.

IO Interactive udostępniło za darmo cały pierwotny sezon przygód naszego ulubionego, łysego zabójcy z kodem kreskowym na głowie, ale tylko dla posiadaczy konsoli PlayStation 4. Grę możecie pobrać z PlayStation Store, o tutaj. Jest to jednak oferta tymczasowa i „zakup” gry HITMAN jest możliwy tylko do 5 maja (włącznie). Co ciekawe, żeby zaklepać tę produkcję, nie musicie posiadać aktywnego abonamentu PlayStation Plus.

Warto tu też zaznaczyć, że użytkownicy napotkali już problemy związane z dodaniem HITMAN do konta. Jeśli macie już zakupiony „Epizod 1: Paryż”, to na ten moment, zakup pozostałych części pierwszego sezonu może być niemożliwe. Jest to jednak problem tymczasowy, z którym IO Interactive stara się uporać.

Jeśli jesteście posiadaczami PlayStation Plus, to od 5 maja będziecie mogli za darmo pobrać takie gry jak Cities: Skylines czy Farming Simulator 19. Jeśli jesteście zainteresowani którymś z tych tytułów, to pierwszy sezon HITMAN powinien skutecznie pomóc Wam z wyczekiwaniem na moment ich dostępności.

źródło: twitter IO Interactive | zdjęcie: tasta.me