Sony nie zapomina o swojej czternastoletniej konsoli! PlayStation 3 z nową aktualizacją systemową

Przeciętny smartfon z Androidem jest wspierany aktualizacjami systemowymi przez jakieś 2-3 lata. Urządzenia od Apple liczyć mogą już na nawet 5 czy 6 lat. A konsola PlayStation? Jak widać tu wsparcie może trwać nawet czternaście lat!

PlayStation 3 z nową aktualizacją systemową

Powyższe porównanie może i nie ma większego sensu, bo smartfony i konsole to zupełnie inne rodzaje sprzętu — ale przyznać trzeba, że ponad 14 lat wsparcia jakiegoś urządzenia (niezależnie jakiego), to całkiem solidny wynik.

Konsola PlayStation 3 pomimo bardzo kiepskiego startu, wyszła finalnie na prostą, dostarczając graczom wiele świetnych gier. To przecież na tym urządzeniu mogliśmy ogrywać takie tytuły jak znakomite The Last of Us, widowiskowe God of War III czy całą trylogię Uncharted. Przekonany więc jestem, że wielu z Was ma z PlayStation 3 bardzo ciepłe wspomnienia.

A Wy którą wersję PlayStation 3 posiadacie/posiadaliście?

No właśnie — wspomnienia, bo dziś raczej mało kto korzysta jeszcze na co dzień z PlayStation 3. Co jednak wcale nie oznacza, że Sony porzuciło swoją konsolę, bo pomimo braku nowych gier na nią, firma ciągle dba o zabezpieczenia i poprawne działanie urządzenia poprzez aktualizacje. Wczoraj Japończycy udostępnili kolejną, oznaczoną numerem 4.87.

Nowości, jak się pewnie spodziewacie, nie ma zbyt dużo. Na stronie przeczytać możemy jedynie standardową formułkę: „Ta aktualizacja oprogramowania systemu poprawia ogólną wydajność systemu.” jednak jak donoszą niektóre strony, Sony postanowiło również po cichu zaktualizować bazę kluczy napędu Blu-ray, dzięki czemu nie powinniśmy już uświadczyć problemów z odtwarzaniem nowych filmów z tego nośnika.

Aktualizacja waży 200 MB i możecie ją pobrać bezpośrednio na konsoli lub poprzez PC, korzystając z zewnętrznego nośnika pamięci. Jeśli chcecie skorzystać z tej drugiej opcji, to odsyłam na specjalną stronę PlayStation.

Nie wiem jak u Was, ale u mnie PlayStation 3 nadal jest w użyciu! Na konsoli co prawda raczej już nie gram (choć parę miesięcy temu wróciłem do świetnego Tokyo Jungle), ale nadal wykorzystuję PS3 jako odtwarzacz filmów Blu-ray i DVD w salonie. Tak, jestem jedną z tych nielicznych osób, która kolekcjonuje płytowe wydania filmów, cieszy mnie więc ta aktualizacja PlayStation 3 – takie długotrwałe wsparcie Sony, bardzo dobrze świadczy o firmie.

A kiedy Wy ostatni raz włączyliście swoje PlayStation 3?

