Play przeprowadzi testy urządzeń Samsunga dla sieci 4G i 5G

Budowa niezbędnej do funkcjonowania sieci 5G infrastruktury to okazja do rynkowego debiutu nowych, dotychczas nieobecnych w Polsce graczy. Coraz więcej wskazuje na to, że do Nokii, Ericssona i Huawei już wkrótce dołączy Samsung.

O pierwszych testach infrastruktury Samsunga prowadzonych przez polskich operatorów pisaliśmy na łamach oiot.pl już w październiku 2020 roku. Wówczas możliwościom oferowanym przez sprzęt Koreańczyków przyglądała się spółka NetWorks!, obsługująca infrastrukturę T-Mobile i Orange. Teraz, do grona testujących urządzenia sieciowe firmy Samsung dołącza operator sieci Play.

Większa przepustowość 4G i 5G

Testy, które przeprowadzą Samsung i Play, odbędą się zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w warunkach naturalnych, a jako lokalizacja do ich przeprowadzenia została wytypowana Warszawa. Testowane będą zarówno urządzenia służące do propagacji sieci na niskich, jak i średnich częstotliwościach.

Podzespoły, którym przegląda się polski operator umożliwiają jednoczesne nadawanie sieci 4G i 5G, co zapewnia optymalizację prędkości i przepustowości w zależności od bieżących potrzeb. Co istotne, testowana będzie również technologia 5G Massive MIMO, popularna wśród klientów Samsunga z całego świata.

Kompatybilność wsteczna również się liczy

Jednym z elementów prowadzonego eksperymentu będzie również weryfikacja, jak rozwiązania Samsunga współpracują z infrastrukturą 2G i 3G sieci Play, zbudowaną przez innych producentów. Biorąc pod uwagę rychły zmierzch tych technologii, przeznaczenie dodatkowych kosztów na dostosowanie istniejącej infrastruktury wydaje się bezcelowe, stąd konieczność wnikliwej weryfikacji kompatybilności.

Play: to wszystko dla klientów

Decydując się na współpracę z nowym dostawcą, zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawiciela Play, sieć ma zamiar, przede wszystkim, zwiększyć satysfakcję klientów, oferując im jak najlepszą jakość połączenia:

W Play jesteśmy otwarci na innowacyjne technologie proponowane przez naszych partnerów. Współpraca z firmą Samsung to kolejna inicjatywa, która pozwala nam wybierać rozwiązania najlepsze dla rozwoju naszej sieci. To właśnie jej rozbudowa i modernizacja bezpośrednio przekładają się na komfort naszych klientów. Michał Ziółkowski, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Technicznych Play.

Samsung: to dla nas szansa

Firma Samsung cieszy się z zarówno ze współpracy z Play przy świadczeniu usług 5G, jak i z szansy na zademonstrowanie swoich możliwości sieciowych w Polsce. Testy będą znaczącym kamieniem milowym dla wspólnych wysiłków obu firm w tym kraju. Wykorzystując nasze zaawansowane rozwiązania 5G i czołową pozycję techniczną, będziemy dalej poszerzać zakres działań realizowanych we współpracy z najważniejszymi operatorami, takimi jak Play, na całym świecie i w Europie w calu zapewnienia użytkownikom 5G nowego poziomu usług. Thomas Riedel, Dyrektor Europejskiej Dywizji Rozwiązań Sieciowych w Samsung Electronics

Wejście na polski rynek urządzeń do budowy infrastruktury sieciowej firmy Samsung, zwłaszcza biorąc pod uwagę potencjalne utrudnienia we współpracy z podmiotami rodem z Chin, wydaje się nieodzowne.