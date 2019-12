To nie drzewo. To nadajnik Play

Mimo że zasięgiem 4G LTE od Play objętych jest już 98,4% populacji Polski, wciąż są miejsca, gdzie użytkownicy mają problem z dostępem do sieci. Szczególnie da się to odczuć na terenach słabo zurbanizowanych, które w wielu przypadkach są obszarami chronionymi. Operator zdecydował się więc na ciekawy krok, aby nie zepsuć krajobrazu wielką anteną.

Z jednej strony klienci oczekują najwyższej dostępnej jakości usług, aby móc bez przeszkód przeprowadzać rozmowy głosowe, wysyłać SMS-y i korzystać z super szybkiego internetu bez opóźnień. W większych miastach zwykle nie ma z tym problemu, aczkolwiek coraz częściej da się odczuć „przepełnienie” sieci. Niedogodności te może rozwiązać tylko sieć 5G, jednak jej budowa dopiero się zaczyna i jeszcze trochę poczekamy, aż będzie powszechnie dostępna.

Z drugiej, bardzo często słyszy się, że mieszkańcy jakiejś okolicy oprotestowali budowę nowego nadajnika operatora komórkowego. Zwykle chodzi tu o obawy o zdrowie (kwestia ta budzi ogromne kontrowersje, szczególnie w kontekście sieci 5G), jednak czasami w grę wchodzi także zepsucie krajobrazu. Tak było w przypadku planów postawienia ogromnej anteny w okolicach Parku Etnograficznego w Tokarni. Na szczęście udało się znaleźć inne rozwiązanie i stacja bazowa w tym miejscu nie powstanie.

Z podobnym sprzeciwem mógłby spotkać się Play, który zaplanował nowy nadajnik na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Operator zdecydował się więc na oryginalny projekt, aby nie zaburzyć krajobrazu. Struktura masztu stacji bazowej o wysokości 52 metrów do złudzenia przypomina korę sosny, a sztuczne gałęzie zakrywają anteny na szczycie, dzięki czemu nawet z bliższej odległości trzeba będzie się przyjrzeć, żeby dopatrzeć się, że nie jest to prawdziwe drzewo. Antena stanęła na szczycie Góry Marchwianego, więc mieszkańcy najbliższych okolic powinni zauważyć różnicę w dostępie do sieci Play.

Tego typu projekt sam w sobie nie jest niczym nowym, jednak zdecydowanie wartym naśladowania, ponieważ to jedyny sposób, aby pogodzić wszystkie interesy.

Źródło: ABTransLublin Facebook