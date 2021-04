Pinterest chce przejąć VSCO? Plotki rozgrzały internet

Czy dojdzie do przejęcia VSCO przez Pinterest? Do sieci trafiły informacje o trwających negocjacjach, które mają nieuchronnie zmierzać do przejęcia firmy. Przedstawiciele obu firm odmawiają komentarza w tej sprawie.

Pinterest i VSCO

Czym jest Pinterest? To amerykański serwis społecznościowy, umożliwiający wymianę treści wizualnych pomiędzy użytkownikami. Serwis pozwala na przechowywanie, jak i wyszukiwanie treści, skupiając się przede wszystkim na kreatywnych pomysłach. Materiały wizualne (tak zwane piny) wraz z linkami przechowywane są na tablicach poszczególnych użytkowników. VSCO to natomiast aplikacja, skupiająca się przede wszystkim na edycji zdjęć za pomocą przeróżnych filtrów i efektów. Program zdobył w 2019 roku ogromną popularność wśród młodych ludzi, a w szczególności nastolatek, które lawinowo udostępniały na innych serwisach społecznościowych materiały obrobione za pomocą aplikacji, skąd w szczególności w Ameryce popularność zdobyło określenie „VSCO girls”.

fot. Pinterest

Pinterest rozmawia o przejęciu VSCO?

Jak podaje serwis The New York Times trwają intensywne negocjacje na temat przejęcia aplikacji VSCO przez amerykańską firmę odpowiedzialną za serwis Pinterest. Wartość potencjalnej transakcji nie jest znana. Poproszeni o komentarz przedstawiciele obu firm odmówili komentarza w tej sprawie. W dość wymijający sposób wypowiedziała się także rzeczniczka firmy VSCO.

Nieustannie spotykamy się i dyskutujemy z różnymi firmami z całego sektora kreatywnego i nie komentujemy plotek ani spekulacji na ich temat. Nasza uwaga skupia się przede wszystkim na rozwoju VSCO. Julie Inouye, rzeczniczka VSCO

Od początku światowej pandemii serwisy społecznościowe doświadczyły znacznego wzrostu zainteresowania. Ludzie zamknięci w domach zwrócili się w kierunku przeglądania i tworzenia cyfrowej zawartości. Pinterest zyskał 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w 2020 roku, co przełożyło się na łączną liczbę 450 milionów regularnie odwiedzających serwis na początku 2021 roku. Od początku działania serwisu Pinterest jego przychody nieustannie wzrastają.

Pomimo intensywnych rozmów źródła zaznaczają, że przejęcie może nie zostać zrealizowane, gdyż w negocjacjach trwających już od dłuższego czasu nie widać wyraźnego postępu. Nie jest też jasne w jaki sposób Pinterest chciałby użyć zasobów VSCO. Najprawdopodobniej obie platformy w dalszym ciągu funkcjonowałyby w sposób niezależny, a w ręce użytkowników oddane zostałoby narzędzia pozwalające w łatwiejszy sposób wymieniać treści pomiędzy serwisami.