Zmiany w Pilot WP. Tych kanałów nie obejrzysz już za darmo

Co prawda coraz rzadziej oglądamy telewizję, ale wielu użytkowników od czasu do czasu korzystało z Pilot WP, aby obejrzeć za darmo niektóre kanały. Dobre czasy dobiegają końca i serwis rozsyła do internautów wiadomości o tym, że przynajmniej za dostęp do niektórych z nich niedługo trzeba będzie zapłacić.

Nowy pakiet Pilot WP. Za co trzeba zapłacić?

Osoby, które korzystają z darmowej wersji serwisu streamingowego otrzymują na swoje maila informacje o tym, że Pilot WP szykuje spore zmiany. Do tej pory użytkownicy, którzy założyli konto na platformie uzyskiwali dostęp do ponad 30 kanałów, które mogą oglądać za darmo (oczywiście ze sporą dawką reklam). Na tej liście znajdują się m.in.: Telewizja WP, TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TV4, TV Puls, News24, Patronite Podróże, 4fun.tv, Music Box Polska, WP Radio, Radio 357 i Radio Nowy Świat.

Oferta darmowego oglądania została jednak bardzo mocno ograniczona. W wiadomości internauci mogą przeczytać, że Pilot WP wprowadza właśnie nowy pakiet o nazwie „Lajt z reklamami”, który zastąpił obecny darmowy pakiet. Jego cena jest co prawda atrakcyjna, bo wynosi jedyne 5,99 złotych miesięcznie w przypadku płatności odnawialnej lub 49,99 złotych płacąc za rok z góry, niemniej jednak zawsze „boli”, kiedy platforma czyni płatnym coś, co do tej pory było darmowe.

Wszyscy, który zdecydują się na zakup tego pakietu otrzymają dostęp do 38 kanałów telewizyjnych, wysokiej rozdzielczości transmisji oraz jak zapewnia platforma, krótkich przerw reklamowych. Warto podkreślić, że możliwość korzystania z Pilota WP nie znika całkowicie, jednak zostaje mocno ograniczona.

Szczegóły pakietu „Lajt z reklamami” (źródło: Pilot WP)

Te kanały obejrzysz za darmo

Użytkownicy, którzy nie wykupią pakietu, zamiast ponad 30 kanałów dostępnych będą mieli dostęp do jedynie pięciu. Są to oryginalne programy WP, wśród których znajdzie się Kabaret TV i Patronite Podróże. Co prawda darmowy pakiet również będzie dostępny w wysokiej rozdzielczości, ale przerwy reklamowe mają być dłuższe niż w przypadku pakietu „Lajt z reklamami”.

Pilot WP chce nadal rozwijać kanały FAST (Free Ad-supported Streaming), czyli takie, które dostępne są dla użytkowników za darmo, ale z reklamami. We wspominanym już mailu platforma zaznacza, że do 5 darmowych stacji w 2024 roku dołączy kolejne 6, jednak nie zdradza ich nazw ani tematyki.